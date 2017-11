Stand: 06.11.2017 15:12 Uhr

Laatzen: Irritation um Identität der Leiche

Noch immer ist unklar, wie der am Sonntagmorgen im Messebahnhof Hannover-Laatzen gefundene Mann ums Leben gekommen ist. Klar hingegen ist mittlerweile die Identität des Opfers. Dabei handelt es sich laut Polizei Hannover um einen 43 Jahre alten Polen - und nicht um einen 41-jährigen Mann aus Lettland. Das hatte die Polizei am Sonntagabend zunächst gemeldet. Dessen Personaldokumente - welche genau, teilen die Beamten nicht mit - wurden in der Jacke des toten Mannes gefunden. Weitere Ermittlungen am Montag hätten dann Gewissheit gebracht, sagte Polizeisprecherin Wiebke Weitemeier. Ein Abgleich der Fingerabbrüche der Leiche führten die Ermittler auf die wahre Identität des Toten. Ob der Mann bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist oder die Fingerabdrücke in Datenbanken der Ausländerbehörden hinterlegt sind, dazu macht die Polizei derzeit keine Angaben.

Leiche im Messebahnhof Laatzen gefunden Hallo Niedersachsen - 05.11.2017 19:30 Uhr Autor/in: Nadja Babalola Zwei Passanten haben am Sonntag einen leblosen Körper im Messebahnhof Hannover-Laatzen gefunden. Unklar ist, ob der 41-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Obduktion ohne abschließende Hinweise

Ob die gefundenen Dokumente des 41-jährigen Letten die Polizei bei ihren Ermittlungen weiterbringen, "ist offen", so Weitemeier. Ebenso, wie der Tote starb: "Eine Obduktion am Sonntag erbrachte keine abschließenden Hinweise darauf, ob der Mann durch ein Unfallgeschehen oder Fremdverschulden ums Leben kam." Die Polizei schließt nicht aus, dass der Unbekannte einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Es werde aber in alle Richtungen ermittelt. Viel mehr sagt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht.

Am Bahnhof keine Videoüberwachung

Am Sonntagmorgen hatten zwei Passanten gegen 6.30 Uhr die männliche Leiche auf dem Treppenabgang der Gleise 12 bis 13 entdeckt. Die letzten Züge in dem Bahnhof waren Samstagnacht um 23.30 Uhr und um 0.27 Uhr abgefahren. Was bis zum Eintreffen des ersten Zuges um 6.29 Uhr, also vor dem Auffinden des Toten, am Bahnhof geschah, lässt sich derzeit nicht nachvollziehen. Auf Videoaufnahmen kann die Polizei nicht zurückgreifen. Laut Bahn gibt es dort keine Überwachungskameras.

Polizei erbittet Hinweise

Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, soll sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 in Verbindung setzen.

Weitere Informationen 00:45 Leichenfund im Messebahnhof Laatzen Passanten haben am Sonntagmorgen auf einer Treppe im Messebahnhof Laatzen die Leiche eines etwa 40-jährigen Mannes entdeckt. Die Kriminalpolizei will ein Verbrechen nicht ausschließen. Video (00:45 min) mit Video Delmenhorst: 51-Jährige wurde vor Tod misshandelt Die tote Obdachlose, die am Sonnabend an einem ehemaligen Rangierbahnhof in Delmenhorst gefunden wurde, ist vor ihrem Tod schwer misshandelt worden. Das teilte die Polizei mit. (06.11.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.11.2017 | 14:30 Uhr