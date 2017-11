Stand: 13.11.2017 19:31 Uhr

LKA: Erste Hinweise zu Ex-RAF-Terroristen

Das Landeskriminalamt (LKA) fahndet seit Montagvormittag europaweit nach den ehemaligen RAF-Terroristen Daniela Klette, Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub. Bereits wenige Minuten nach der Veröffentlichung von neuen Videoaufnahmen habe beim LKA das Telefon geklingelt, so Sprecher Frank Federau. Rund 30 Hinweise zu den ehemaligen Terroristen habe es schon am ersten Tag gegeben, zum Teil auch aus dem Ausland. Diese würden nun überprüft, so Federau.

Mit neuen Videos dem RAF-Trio auf der Spur Niedersachsen 18.00 Uhr - 10.11.2017 18:00 Uhr Autor/in: Catherine Lejeune Seit nun 2 Jahren soll das Trio der "RAF-Rentner" etwa 9 Raubüberfälle durchgeführt haben. Mit neuen Fahndungsfotos und -videos hofft das LKA Niedersachsen nun, die Täter zu überführen.







Appell: Auch im Urlaub die Augen offen halten

Das LKA vermutet, dass das Trio zwischen seinen Raubüberfällen etwa in Spanien, Frankreich oder Italien Unterschlupf findet. Deshalb hofft man auch auf Hinweise aus dem Ausland, beispielsweise von Urlaubern. Die bisherige öffentliche Fahndung des LKA mit Fotos hatten keinen Erfolg gebracht. Die neuen Videos aus Überwachungskameras zeigen Garweg und Staub: Einmal bei einem Überfall auf einen Supermarkt in Hildesheim, in einem zweiten Video bei einer Fahrt in einem Nahverkehrsbus in Oldenburg. Von Klette gibt es keine aktuellen Bilder. Sie soll gemeinsam mit dem heute 63-jährigen Staub und dem 49 Jahre alten Garweg einige der mindestens sechs Überfällen verübt haben. Bei einem davon erbeutete das Trio nach NDR Informationen mehr als eine Million Euro. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Trio mit den Überfällen sein Leben im Untergrund finanziert. Sie werden der sogenannten dritten Generation der RAF zugerechnet , die sich offiziell 1998 auflöste.

