Kronzeuge soll im Abu-Walaa-Prozess aussagen von Georg Heil (WDR) und Angelika Henkel (NDR)

Der Tag, an dem sich für Anil O. zum ersten Mal alles verändert, ist der 7. Juli 2015. Die Polizei überbringt ihm eine Ausreiseverfügung. Doch es ist weder eine zivile Streife noch sind es uniformierte Beamte. Das Dokument, in dem steht, dass er seinen Pass abgeben soll, weil die Behörden glauben, dass er nach Syrien ausreisen will, wird ihm von einem ruppig vorgehenden Spezialeinsatzkommando (SEK) überstellt. Für Anil O. ist das ein entscheidender Moment: Ein Moment, den er als Kampf des Staates gegen Muslime wahrnimmt - so zumindest erzählt er es der Polizei 14 Monate später.

Kronzeuge des verhassten Staats

Damals habe er den IS "gut gefunden" - das gibt er in seiner Vernehmung nach Informationen von WDR und NDR bereitwillig zu. Am 30. September 2016 sitzt er dem Ermittlungsleiter des Landeskriminalamtes von Nordrhein-Westfalen gegenüber und wird zum Kronzeugen des damals so verhassten Staates. Er sagt gegen jene aus, die er früher noch bewunderte und die am heutigen Prozesstag erneut auf der Anklagebank des Oberlandesgerichtes (OLG) Celle sitzen.

Er selbst bezeichnete sich als Anhänger des IS

Boban S. ist einer der Angeklagten. Er sei der radikalste von allen, sagt Anil O. aus. S. habe in einer angemieteten Wohnung in Dortmund eine Islamschule betrieben und dort zu Gewalt aufgerufen. Auch Hasan C. habe in seinem Reisebüro in Duisburg Menschen dazu angestiftet, zum IS auszureisen. In Hildesheim habe er den Prediger Abu Walaa getroffen. Abu Walaa - sein bürgerlicher Name ist Ahmed A. - habe ihm mitgeteilt, dass er von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beauftragt worden sei, Kämpfer für die Ausreise in IS-Gebiete zu rekrutieren. Der Kronzeuge wird an zwei Männer vermittelt, die jetzt neben Ahmed A. zwei Mal in der Woche vor Gericht und sonst in Untersuchungshaft sitzen: Mahmoud O. und Ahmed F.Y. Sie sollen die rechten Hände des Predigers in Hildesheim gewesen sein und auch ihn selbst zur Ausreise angeleitet haben, in dem sie ihm Kontaktnummern von Schleusern gaben.

Verteidiger sieht einen "Hochstapler"

Die fünf Männer sind als "Netzwerk" angeklagt, das arbeitsteilig vorging. Eine Darstellung, die der Anwalt von Ahmed A., Peter Krieger, zurückweist. Schon am ersten Prozesstag trat er selbstbewusst vor die Presse: Anil O. habe, um sich selbst reinzuwaschen, der Polizei eine "phantastische Geschichte" aufgetischt. Die Polizei glaube Anil O. jedes Wort, anstatt besonders sorgfältig zu überprüfen, ob das überhaupt stimmen könne. Wären die Alarmlampen angegangen, hätte man merken müssen, dass Anil O. ein Hochstapler sei, so der Anwalt.

Wer ist Anil O.?

Anil O. ist Medizinstudent, vielleicht nennt er das Ereignis mit der Polizei deshalb "Triggermoment". Gegenüber der Polizei erzählt er in seiner Zeugenvernehmung über Tage, wie er über die Koranstände von "Lies!" in die salafistische Szene kam, wie er ausreiste und in Syrien kurz nach seiner Ankunft wieder umkehren wollte. Der Beginn einer Odyssee - jedenfalls in seinen Beschreibungen. Dabei wirkt er konzentriert. Auf Papieren, die der WDR einsehen konnte, hat Anil O. Skizzen gezeichnet und Zeitabläufe erstellt, damit die Ermittler ihm folgen können.

Abkehr vom IS

Fest steht: Anfang September 2015 reist Anil O. gemeinsam mit Frau und Kind in die Türkei und nach Syrien. Aufgrund seiner medizinischen Kenntnisse sollte er als Arzt eingesetzt werden, erzählt er den Ermittlern später. Vieles, was er über seinen Aufenthalt beim IS erzählt, dürfte kaum nachprüfbar sein. Einige Angaben jedoch, die Journalisten von NDR und WDR beleuchten konnten, erwiesen sich als stichhaltig. Nach seiner Erzählung gab es mehrere Schlüsselerlebnisse, die ihm vor Augen führten, dass der IS nicht das war, wofür er es gehalten hatte: Ein Staat, in dem ein Leben nach dem Islam mit zwischenmenschlicher Wärme und Achtung möglich war.

Zehnjähriges Mädchen zum Kauf angeboten

Bereits gleich nach der Ankunft im syrischen "Aufnahme-Haus" trifft die Familie O. auf eine schwer kranke Frau. Er habe sie retten wollen, doch die IS-Vertreter sperrten sich: Wenn Allah sie sterben lassen wolle, dann sei das halt sein Wille. Weitere grausame Erlebnisse schließen sich an, etwa, als ihm ein etwa zehn Jahre altes jesidisches Mädchen als Sklavin zum Kauf angeboten wird. Familie O. beschließt die Abkehr vom IS, es folgen offenkundig abenteuerliche Fluchtversuche. Dabei erlebt die Familie menschenverachtende Szenen in IS-Gefängnissen. Ausgerechnet, weil "Abu Walaa" für ihn bürgt, überleben sie letztlich. Erst Fluchtversuch Nummer fünf gelingt. Anil O. beschließt, auszupacken. Er wird von Journalisten von WDR und NDR aufgespürt und gibt ein Interview, um zu beweisen, dass er mit der Szene bricht.

OLG Düsseldorf verurteilt Anil O.

Nach einem Verfahren in der Türkei musste sich der heutige Kronzeuge im Mai 2017 vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten. Im Prozess gegen das mutmaßliche Terrornetzwerk sind seine Aussagen wichtig, denn sie ergänzen sich mit jenen, die in Düsseldorf auch ein V-Mann des Landeskriminalamtes NRW gemacht hat. Aber ist Anil O., wie die Bundesanwaltschaft es annimmt, glaubwürdig? Oder ein Wichtigtuer, wie es die Verteidiger meinen? Am zweiten Prozesstag hatte der Ermittlungsleiter den Verlauf der Untersuchungen geschildert. Dabei wurde deutlich: Einiges, was Anil O. in seinen Vernehmungen beschrieben hat, kannte die Polizei aus eigenen Observationen. Solche Vergleiche werden am Ende zeigen, wie glaubhaft seine Aussagen sind.

Anil O. wurde wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Positiv angerechnet wurde ihm, dass er umfassend ausgesagt und sich glaubhaft und öffentlich vom IS losgesagt hatte. Eine Ausbildung an der Waffe hat er nach eigenen Angaben nicht erhalten.

