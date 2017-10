Stand: 24.10.2017 20:59 Uhr

Journalisten mit Juliane Bartel Medienpreis geehrt

In Hannover ist am Dienstagabend der diesjährige Juliane Bartel Medienpreis verliehen worden. Mit der Auszeichnung ehrt das Sozialministerium Journalistinnen und Journalisten, deren Beiträge die Themen Frauen, Gleichberechtigung und fortbestehende Diskriminierung behandeln, die Missstände aufzeigen und ein differenziertes Bild von Frauen und Mädchen in den Medien zeichnen. Der Preis ist insgesamt mit 15.000 Euro dotiert. Ausgezeichnet wurden Hörfunk - und Fernsehstücke sowie Online-Videos.

Afghanischer Mädchenchor und starke Frauen in Saudi-Arabien

In der Kategorie Fernsehfilm und -serie ging der Preis an "Kroymann" von Hans Zippert, Maren Kroymann und Sebastian Colley. In der Sketch-Comedy bei Radio Bremen wirft Maren Kroymann einen satirischen und teilweise selbstironischen Blick auf die Geschlechterverhältnisse in Deutschland. In der Kategorie Dokumentation wurden ein ARD-Beitrag von Markus Spieker über die Dirigentin eines afghanischen Mädchenchores und ein Arte-Feature über starke Frauen in Saudi-Arabien ausgezeichnet.

Mutterrolle heute und damals

In der Kategorie Hörfunk wurde das Feature "Die toten Mütter meiner Tochter" von Jenny Marrenbach ausgezeichnet. Die Journalistin hat ihre Familie nach der Geburt ihrer Tochter ein Jahr lang begleitet. Sie konfrontiert die heutigen Elternratgeber mit den Erfahrungen ihrer Mutter und Großmutter. Das Feature zeige, so die Jury, dass die Kernfrage auch heute bleibe: Wie kann Frau heutzutage eine gute Mutter sein?

Drei Preisträger in der Kategorie Online-Video

In der Kategorie Online-Video teilen sich drei Videos den Preis. Ausgezeichnet wurden "Hauptsache Sexy - Nhi Le über Mädchenzeitschriften" von Daniel Sager, "Girls just wanna have non - Gender Pay Gap in Deutschland" von Julian Vogel und "Sugarbabes - Escort und Rinsing als Studenten-Job" von Gülseren Ölcüm.

