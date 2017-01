Stand: 12.01.2017 15:49 Uhr

Inventur im Zoo Hannover: Wer ist der Größte?

1.842 Tiere wurden bei der Inventur im Zoo Hannover gezählt, gemessen und gewogen und am Schluss war klar: Giraffe "Juji" ist mit viereinhalb Metern die Größte, Elefantenbulle "Nikolai" mit fünfeinhalb Tonnen der Schwerste. Der Älteste im Zoo ist Schimpanse Max mit 52 Jahren. Kleinstes Tier ist die Blattschneider-Ameise mit 0,3 Zentimetern. 177 verschiedene Arten leben derzeit im Zoo Hannover, insgesamt wurden aber 219 Tiere weniger gezählt als im vergangenen Jahr. "Für den Bau der neuen Themenwelt 'Afi Mountain', die im Sommer eröffnet werden soll, wurden die Vögel an andere Zoos abgegeben", so Geschäftsführer Andreas Casdorff. "Zur Eröffnung werden aber wieder neue Bewohner erwartet."

Steht ein Stinktier auf der Waage



















Das Rüsselquartett 2017

1,16 Millionen Menschen besuchten 2016 den Zoo Hannover, das sind 10.000 weniger als im Vorjahr. Grund für den leichten Rückgang sei vor allem das schlechte Wetter, so Casdorff. Mit den längeren Öffnungszeiten bis 22 Uhr im Sommer erreiche der Park vor allem eine jüngere Zielgruppe. An dieser Aktion werde auch 2017 festgehalten. Anlass für einen Besuch im Zoo könnte dann auch der Nachwuchs bei den Elefanten sein. Zwei Babys wurden bereits im Dezember geboren. "2017 werden wir ein Rüsselquartett haben, denn wir erwarten zwei weitere Babys", so Casdorff.

Die Besucherzahlen 2016

In vielen anderen Zoos in Niedersachsen sind die Besucherzahlen in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen. Der Tierpark Nordhorn verzeichnete im vergangenen Jahr einen Rekord mit knapp 430.000 Besuchern. Der Zoo am Meer in Bremerhaven steigerte seine Besucherzahlen von 278.000 auf 346.000 Besucher. Der Serengeti-Park Hodenhagen verzeichnete mit 755.000 Besuchern zumindest eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Der Zoo Osnabrück hat seine Besucherzahl aus dem Vorjahr mit etwas mehr als einer Million Besucher gehalten. Aus dem Naturtierpark in Ströhen bei Diepholz heißt es, es sei nur ein "durchschnittliches" Jahr gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.01.2017 | 15:00 Uhr