Stand: 14.03.2017 14:38 Uhr

Innenminister begründet Verbot des "Islamkreises"

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat am Dienstag das Verbot des "Deutschsprachigen Islamkreises" (DIK) in Hildesheim unter anderem mit dem Verstoß gegen die verfassungsrechtliche Ordnung begründet. Unter anderem habe der Verein gegen den Gedanken der Völkerverständigung verstoßen und zu Gewalt gegen Andersgläubige aufgerufen. Zudem hätten die Vereinsmitglieder für den Dschihad geworben und dafür Spenden gesammelt, so der Minister. Außerdem sei die Schaffung eines "Gottesstaates" angestrebt worden. Mit diesen Tätigkeiten habe der DIK auch gegen das Strafgesetzbuch verstoßen. Laut Pistorius war es Ziel des Verbots, den radikalen Islamisten eine Plattform wegzunehmen, auch um die zielgerichtete Radikalisierung von Muslimen in Zukunft zu verhindern. "Die dort gepredigte Spaltung der Gesellschaft entspricht nicht unserer Auffassung von Glaubensfreiheit", sagte der Innenminister in Hannover.

Pistorius: DIK ein "Hotspot für Extremisten" 14.03.2017 14:00 Uhr Autor/in: Adrian Lange Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat sich am Dienstag in einer Pressekonferenz zum Verbot des Hildesheimer Vereins "Deutschsprachiger Islamkreis" (DIK) geäußert.







Verbotsverfügung umfasst 67 Seiten

Mit dem Verbot, das bereits länger vorbereitet worden sei, habe man auch das Vermögen des Vereins eingezogen. Eine genaue Summe wollte Landespolizeipräsident Uwe Binias jedoch nicht nennen. Dass der Verein erst jetzt verboten wurde, begründete er damit, dass das Verbot eine mannigfaltige Zusammenarbeit der zuständigen Behörden erfordert habe. Außerdem habe das Sammeln der Beweise Zeit in Anspruch genommen, um ein rechtskonformes Verbot zu erwirken. Die Verbotsverfügung umfasst laut Binias allein 67 Seiten.

Innenminister: "Von Vereinsmitgliedern geht weiterhin Gefahr aus"

Der Innenminister machte deutlich, dass man die Szene auch nach der Zerschlagung genau im Auge behalten werde. Von den Mitgliedern gehe nämlich weiterhin Gefahr aus. Nach Einschätzung der Präsidentin des niedersächsischen Verfassungsschutzes, Maren Brandenburger, gehören rund 50 Personen zum harten Kern der Islamistenszene in Hildesheim. Nun gelte es, mögliche Ausweichorte genau zu beobachten. Auch die Islamistenszene in Hannover behalte man genau im Auge. Zudem gelte es, die Radikalisierung im virtuellen Raum zu verhindern, so Brandenburger. Man dürfe aber nicht glauben, dass der harte Kern zu geläuterten Demokraten werde. Trotzdem sei das Verbot ein wichtiger Schlag.

370 Polizisten im Einsatz

Der "Deutschsprachige Islamkreis" (DIK) in Hildesheim galt als bundesweiter "Hotspot" der Islamistenszene. Innenminister Pistorius hatte am Morgen ein Verbot gegen den 2012 gegründeten Verein ausgesprochen. Zugleich wurden die zum Verein gehörende Moschee in der Martin-Luther-Straße, Geschäftsräume sowie Wohnungen durchsucht, die dem Verein und seinen führenden Mitgliedern zugerechnet werden. Laut Innenministerium waren knapp 370 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt.

Jahrelange Bemühungen, den Verein einzudämmen

Das nun verhängte Verbot gilt als vorläufiger Schlussstrich nach jahrelangen Bemühungen, die Aktivitäten des Vereins einzudämmen. Bereits zweimal waren die Geschäftsräume des Vereins durchsucht worden - im Juli und im November vergangenen Jahres. Zu den maßgeblichen Drahtziehern des DIK zählen die Sicherheitsbehörden einen bundesweit aktiven Salafistenprediger, der sich den Namen Abu Walaa gegeben hat. Er war im November vergangenen Jahres nahe Hildesheim verhaftet worden und sitzt seitdem - ebenso wie weitere mutmaßliche Komplizen - in Untersuchungshaft. Der Verdacht der Bundesanwaltschaft: Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Auch der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, soll sich zeitweilig in der DIK-Moschee aufgehalten haben.

"Nr. 1 des IS" in Deutschland

An Tagungen und Seminaren von Abu Walaa in Hildesheim hatten mehrmals jährlich bis zu 300 Gesinnungsgenossen teilgenommen. Der Prediger galt in Sicherheitskreisen als die "Nr. 1 des IS" in Deutschland. Von Hildesheim aus wurden Verbindungen vor allem in den Westen Deutschlands geknüpft. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden sind aus dem DIK-Umfeld mehr als 22 junge Männer in das Kriegsgebiet des sogenannten Islamischen Staates ausgereist - entweder als Kämpfer oder auch, um angebliche Hilfskonvois zu unterstützen. Außerdem sollen dort auch Minderjährige radikalisiert worden sein, heißt es aus Behördenkreisen.

Pistorius: "Maßnahme gegen verblendete Fanatiker"

Innenminister Pistorius machte deutlich, dass sich "diese Maßnahme ausdrücklich nicht gegen die vielen friedlich hier lebenden Muslime richtet, sondern gegen verblendete Fanatiker, die diese Weltreligion für ihre Zwecke missbrauchen und Terrororganisationen wie den selbst ernannten 'Islamischen Staat' und dessen menschenverachtende Ziele unterstützen."

Salafismus in Niedersachsen Der niedersächsische Verfassungsschutz zählt derzeit für Niedersachsen 680 Salafisten mit weiter steigender Tendenz (bundesweit 9.700). Der Großteil dieser Personen wird dem politischen und nicht dem gewaltbereiten Salafismus zugerechnet. Die Übergänge zum dschihadistischen Salafismus sind jedoch fließend. Derzeit sind den niedersächsischen Sicherheitsbehörden 77 Islamisten aus Niedersachsen bekannt, die in Richtung Syrien/Irak ausgereist sind (bundesweit etwa 900).



Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport

Verein im Visier der Behörden

Der "Deutschsprachige Islamkreis" stand seit Langem im Visier der Sicherheitsbehörden. Schon im Jahresbericht 2015 sprach Niedersachsens Verfassungsschutz davon, dass ein Großteil der niedersächsischen Ausreisefälle auf Kontakte in den Raum Hildesheim/Göttingen zurückzuführen sei. In der Vereinssatzung macht der DIK aus seiner salafistischen Gesinnung kein Geheimnis. Alle religiösen Aktivitäten werden dort darauf verpflichtet, sich "an dem Verständnis der ersten drei Generationen ab dem Propheten Mohammed" zu orientieren - einer besonders rückwärtsgewandten und fundamentalistischen Strömung des Islam. Diese Aktivitäten sind dem Verein in Hildesheim seit Dienstag untersagt.

