Immer mehr Niedersachsen pendeln zur Arbeit

Morgens kurz zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit - das ist ein Luxus, der für Beschäftigte in Niedersachsen immer seltener wird. Nach Angaben der Agentur für Arbeit pendeln inzwischen 34 Prozent der Arbeitnehmer zu einer Arbeitsstätte, die außerhalb ihrer Wohngemeinde liegt. Das sind rund 1,5 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Spitzenreiter ist dabei Hannover: Mehr als 124.000 Menschen pendeln demnach jeden Tag in Region und Stadt. Damit liege die Landeshauptstadt noch weit vor Wolfsburg, Braunschweig und Osnabrück.

VW-Stadt Wolfsburg ist großer Pendler-Magnet

Ein weiterer großer Pendler-Magnet sei die VW-Stadt Wolfsburg. Mehr als 77.000 Menschen - also fast zwei von drei Beschäftigten - pendeln der Agentur für Arbeit zufolge täglich in die VW-Stadt. Die meisten lebten in den umliegenden Landkreisen, rund 3.000 von ihnen sogar in der Region Hannover.

413.000 Niedersachsen pendeln in andere Bundesländer

Den Zahlen der Agentur für Arbeit zufolge verlassen insgesamt außerdem fast 413.000 Niedersachsen das Bundesland, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Dagegen leben nur rund 282.000 der in Niedersachsen Beschäftigten außerhalb der Landesgrenze. Erklären lässt sich dies Bärbel Höltzen-Schoh von der Agentur für Arbeit in Niedersachsen-Bremen zufolge damit, dass sich in Niedersachsen keine Großstädte in direkter Grenznähe befinden.

Gute Verkehrsverbindungen, Jobs in den Städten

Möglich sei diese Entwicklung unter anderem wegen guter Straßen- und Nahverkehrsverbindungen, sagte Höltzen-Schoh gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Mit dem ICE könne man etwa von Hannover aus schon in einer knappen halben Stunde nach Wolfsburg gelangen. Ein weiterer Grund dafür, dass immer mehr Menschen pendeln, liegt Höltzen-Schoh zufolge außerdem an der Zunahme von Doppelverdiener-Haushalten. Bei zwei Berufstätigen gebe es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer der beiden Partner zu seinem Arbeitsplatz pendeln müsse. Zudem seien die Mietpreise in den Ballungsgebieten - also dort, wo es die meisten Jobs gibt - am höchsten. Das biete vielen Menschen einen Anreiz dafür, einen längeren Arbeitsweg in Kauf zu nehmen.

Fahrradautobahnen: Alternative zum Nahverkehr?

Lässt die Distanz es zu, dann setzen immer mehr Berufspendler auf ihr Fahrrad. Das sagte Verkehrs-Staatssekretär Norbert Barthle (CDU). Daher hat der Bund nach eigenen Angaben beschlossen, den Bau sogenannter Fahrradautobahnen mit 25 Millionen Euro zu fördern, auf denen Pendler ohne Ampeln und Kreuzungen fahren können. Auch in Hinsicht auf die immer beliebter werdenden Elektro-Bikes, die den Fahrern höhere Geschwindigkeiten ermöglichen, sei der Ausbau von Fahrradschnellwegen dringend notwendig. In Göttingen etwa stößt der Radschnellweg bei den Anwohnern auf große Begeisterung. Die Trasse führt vier Kilometer vom Bahnhof der Stadt zum Nordcampus.

