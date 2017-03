Stand: 04.03.2017 09:20 Uhr

Ihme-Zentrum erhält Finanzspritze vom Bund

Das Ihme-Zentrum in Hannover gilt als eine der größten Problem-Immobilien in Niedersachsen. Nun erhält der Hochhauskomplex im Stadtteil Linden eine Finanzspritze des Bundes. Mit den am Freitag vom Bundesbauministerium zugesicherten zwei Millionen Euro soll dem Umfeld des Hochhauskomplexes frisches Leben eingehaucht werden, teilte die Stadt Hannover mit. Geplant sind Fuß- und Radwege durch die Erdgeschossebene mit dem Ziel, die Neuansiedlung von Handel und Gewerbe in den seit einem Jahrzehnt leerstehenden Passagen zu fördern.

Investor will Millionen investieren

Während sich die Wohnungen im Ihme-Zentrum mit 2.400 Bewohnern zumeist in Privatbesitz befinden, wechselte der dazugehörige Büro- und Geschäftsbereich mehrfach den Besitzer und steht seit langem leer. Diesen Bereich ersteigerte im Februar 2015 die Berliner Immobiliengesellschaft, die Projekt Steglitzer Kreisel Berlin Grundstücks GmbH, hinter der ein israelischer Geschäftsmann stecken soll. Die Immobiliengesellschaft habe Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe angekündigt, teilte die Stadt Hannover mit. Im Frühjahr wird der Bauantrag für die Fassadensanierung, einem ersten Bauabschnitt, erwartet.

Das von 1972 an errichtete Zentrum mit bis zu 23 Stockwerken ist seit langem einer der größten Sanierungsfälle des Landes.

