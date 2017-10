Stand: 17.10.2017 06:52 Uhr

Hildesheim will Kulturhauptstadt werden

Europäische Kulturhauptstadt 2025? Hildesheim! Was derzeit noch ziemlich gewagt klingt, soll in den kommenden Wochen und Monaten angeschoben werden. Heute will die Stadt erste Details zum Start in die Bewerbungsphase geben, zum Beispiel, wie die Kampagne aussehen soll, mit der Hildesheim in die Fußstapfen von San Sebastian (2016), Marseille (2013) oder Istanbul (2010) treten will.

Videos 05:48 Kulturcheck: Hannover oder Hildesheim? Hallo Niedersachsen Sowohl Niedersachsens große Landeshauptstadt als auch das beschauliche Hildesheim wollen sich als Europäische Kulturhauptstadt bewerben. Welche Stadt hat mehr Potenzial? Video (05:48 min)

Konkurrenz aus Dresden, Kassel, Magdeburg, Nürnberg und Hannover

Auch für das Jahr 2025 gibt es schon reichlich Konkurrenz: Unter anderem haben in Deutschland bereits Dresden, Magdeburg, Kassel, Nürnberg und Hannover Interesse angemeldet. Doch in Hildesheim glaubt man offenbar an die eigenen Stärken. Mit ihren zwei UNESCO-Welterbestätten, der Michaeliskirche und dem Fagus-Werk, will die Stadt punkten.

Ende 2018 soll endgültige Entscheidung fallen

Ein eigens eingerichtetes Gremium soll dazu die Bewerbung vorantreiben. Es besteht aus dem Oberbürgermeister der Stadt, dem Landrat des Kreises sowie 20 weiteren Vertretern aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Ende 2018 soll der Rat der Stadt dann entscheiden, ob die Bewerbung wirklich in die Tat umgesetzt wird. Bis 2019 müsste Hildesheim ein konkretes Konzept vorlegen.

