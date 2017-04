Stand: 05.04.2017 09:10 Uhr

Hildesheim: Feuerwehr entdeckt verkohlte Leiche

In einer Gartenkolonie in Hildesheim hat die Feuerwehr am Dienstagabend nach Löscharbeiten eine verkohlte Leiche entdeckt. Laut Polizei standen zwei Gartenlauben in Flammen als die Einsatzkräfte eintrafen. In einer der beiden abgebrannten Hütten stießen Feuerwehrleute auf die sterblichen Überreste. Die Identität und die genauen Todesumstände sind noch unklar - ein Tötungsdelikt könne aber nicht ausgeschlossen werden, so ein Polizei-Sprecher. Auch die genaue Brandursache und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest.

Leiche in ausgebrannter Laube entdeckt 05.04.2017 08:45 Uhr Nach Löscharbeiten haben Feuerwehrkräfte am Dienstagabend in Hildesheim in einer Gartenkolonie eine verkohlte Leiche entdeckt. Die Identität ist noch unklar.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.04.2017 | 07:30 Uhr