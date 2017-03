Stand: 27.03.2017 08:14 Uhr

Hildesheim: Falschfahrer auf der A 7 gestoppt

Fast fünf Kilometer ist ein 74-jähriger Schwede in der Nacht zu Montag auf der Bundesautobahn 7 bei Hildesheim in die entgegengesetzte Richtung gefahren. Erst dann konnten Beamte der Autobahnpolizei den Mann, der zwischen der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt und dem Autobahndreieck Hannover-Süd in Fahrtrichtung Hannover fuhr, stoppen.

Spontane Kehrtwende auf der Autobahn

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, befand sich der Fahrer auf der Rückreise von einem Urlaub in Spanien. Bei Hildesheim habe der 74-Jährige sich spontan überlegt, doch nicht zu seinem Wohnsitz in Schweden zurückzukehren und auf der Autobahn kehrt gemacht. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, sei der Mann durch die lange Fahrt völlig übermüdet gewesen. Sein Fehlverhalten habe er zunächst nicht einsehen wollen.

Gegen den schwedischen Fahrer wird nun ein Bußgeld verhängt. Die Höhe der Strafe ist noch unklar.

