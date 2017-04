Stand: 09.04.2017 14:50 Uhr

Hauptbahnhof Hannover: Zwei Gleise wieder frei

Ein Oberleitungsschaden hat den Zugverkehr am Hauptbahnhof Hannover am Sonntagmorgen so gut wie lahmgelegt. Alle Gleise in Richtung Westen waren gesperrt, es kam zu Ausfällen und erheblichen Verspätungen. Seit dem Mittag sind zwei der betroffenen sechs Gleise wieder frei, vor allem im Nah- und Regionalverkehr entspannt sich die Lage seitdem etwas. Im S-Bahn-Verkehr fahren die Züge der Linie S 1 wieder, auf der Linie S 5 fährt jeder zweite Zug. Die Linie S 2 entfällt dagegen weiter. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn NDR 1 Niedersachsen sagte, werden über die beiden funktionierenden Gleise derzeit auch einzelne Fernzüge, sowie Züge der Westfalenbahn geleitet. Fahrgäste müssten sich dennoch weiter auf Verspätungen einstellen.

Schaden soll gegen 16 Uhr behoben sein

Die Bahn hofft, dass die Störung gegen 16 Uhr behoben sein wird. Ursache ist nach Angaben des Sprechers ein Oberleitungsschaden im hannoverschen Stadtteil Hainholz. Ein Vogel habe dort zunächst einen Kurzschluss verursacht - anschließend sei ein Tragseil durchgeschmort und gerissen, sagte der Sprecher NDR 1 Niedersachsen. Seitdem werden die meisten Fernzüge auf der Ost-West-Achse, also zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin, über Lehrte umgeleitet. Aber auch auf den Stecken Hamburg-München und Braunschweig-Bremen kommt es zu Verspätungen. Regionalzüge von und nach Bremen beginnen und enden in Wunstorf.

Betroffen waren am Morgen auch viele Sportler auf dem Weg zum Hannover Marathon: Der Veranstalter ließ zu, dass sie verspätet an den Start gehen konnten.

