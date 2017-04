Stand: 09.04.2017 11:46 Uhr

Hauptbahnhof Hannover: Bahnverkehr liegt lahm

Ein Oberleitungsschaden hat den Zugverkehr am Hauptbahnhof Hannover lahmgelegt. Betroffen sind Züge des Fernverkehrs, Regionalbahnen wie auch Straßenbahnen. Grund sei ein durchgeschmortes und gerissenes Tragseil im Stadtteil Hainholz, so die Bahn gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Im Fernverkehr ist die Ost-West Achse vom Ruhrgebiet in Richtung Berlin betroffen. Hier droht nach Angaben der Bahn eine Streckensperrung bis in den späten Nachmittag. Die Bahn hofft, die Probleme im Regionalverkehr am Mittag wieder in den Griff zu bekommen.

Erhebliche Verspätungen

Zu erheblichen Verspätungen kommt es derzeit auf den Strecken zwischen Hamburg in Richtung München sowie Brauschweig Richtung Bremen. Die Regionalzüge von und nach Bremen beginnen und enden derzeit in Wunstorf. Die S-Bahnstrecke zwischen Seelze und Hannover Hauptbahnhof sei lahmgelegt, so die Bahn. Hier soll ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden.

Sportler, die auf dem Weg zum Marathon in Hannover gestrandet sind, können unterdessen aufatmen: Der Veranstalter hat angekündigt, dass Betroffene auch verspätet an den Start gehen können.

