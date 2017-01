Stand: 12.01.2017 13:24 Uhr

Hat Filialleiter eigene Bank ausgeraubt?

Nach einem Banküberfall im Juni in Hannover hat die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage gegen einen Angestellten des Geldinstituts sowie einen 32 Jahren alten Komplizen erhoben. Den beiden Männern wird vorgeworfen, den Überfall zusammen eingefädelt zu haben. Einem Zeitungsbericht zufolge handelt es sich bei dem Bankangestellten um den Filialleiter der Bank, der hohe Spielschulden haben soll.

Dringender Tatverdacht gegen Bank-Filialleiter 12.01.2017 13:30 Uhr Autor/in: Lasse Callsen Gegen den Filialleiter einer Bank in Hannover wird ermittelt. Gemeinsam mit einem 32-jährigen Mann soll er im Juni seine eigene Bank ausgeraubt haben.







Mit Pistole gedroht

Beim Überfall am 22. Juni 2016 soll der Komplize des Bankangestellten einem nicht eingeweihten Mitarbeiter der Filiale eine Pistole an den Kopf gehalten und ihn gezwungen zu haben, die Tresornummer einzugeben, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Donnerstag NDR 1 Niedersachsen. Der eingeweihte Bankangestellte soll dann die erforderliche zweite Nummer eingegeben haben. Laut Tatplan sollte die Beute zwischen den beiden 32-Jährigen geteilt werden. Die Beute des Überfalls sei eine erhebliche Summe, sagt Klinge, weiter konkretisieren wolle er das aus Rücksicht auf das Geldinstitut nicht.

Staatsanwalt kommentiert mögliches Motiv nicht

Der Bankangestellte habe nicht von Anfang an im Zentrum der Ermittlungen gestanden. Vielmehr habe intensive Polizeiarbeit zu einem Anfangsverdacht geführt, der dann durch weitere Ermittlungen zu einem dringenden Tatverdacht wurde. Den Zeitungsbericht über mögliche Spielschulden des Bankangestellten als Tatmotiv wollte Oberstaatsanwalt Klinge nicht kommentieren.

Tatverdächtige bestreiten Vorwürfe

Beide Tatverdächtigen sitzen seit Anfang Dezember in Untersuchungshaft. Bisher streiten sie die Vorwürfe ab. Die Staatsanwaltschaft Hannover prüft derzeit, ob noch weitere Männer an dem Überfall beteiligt waren.

