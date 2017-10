Stand: 19.10.2017 09:00 Uhr

Hannoversche Forscher finden arktisches Ur-Meer von Tino Nowitzki

Noch immer gilt die Arktis als größtenteils unerforschter Fleck auf der geologischen Landkarte. Nun haben Wissenschaftler der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover auf ihrer bisher größten Land-Expedition eine der wichtigsten Forschungsfragen gelöst: Gab es einmal ein urzeitliches Meer am Nordpol? Die Antwort: Ja, gab es. Und ein Teil davon ist sogar immer noch da. Eine Sensation in der Wissenschaftswelt.

Unterwegs, um die Rätsel der Arktis zu lösen



















Überraschungs-Fund

Dabei war das Ganze eher ein Zufallsfund: Eigentlich war das BGR-Team um den Geologen Karsten Piepjohn Anfang Juli aufgebrochen, um weit im Norden der Arktis nach der Herkunft des heutigen arktischen Ozeans zu forschen. Denn auch dessen Ursprung liegt im Dunkel der Geschichte. Auf Ellesmere Island - an der Nordspitze Kanadas und mit Grönland in Sichtweite - schlugen die Forscher ihre Unterkunft auf, als Teil eines Teams von über 50 Wissenschaftlern aus acht Ländern. Entsprechend aufwendig gestaltete sich auch die Versorgung: Zwei Tonnen Lebensmittel, 200 Fässer Treibstoff und die Camp-Ausrüstung mussten aus dem 850 Kilometer entfernten Resolute Bay in das Basislager transportiert werden. Bei einer Außen-Mission der "CASE 19" betitelten Expedition fiel den deutschen Experten dann plötzlich etwas auf: "Wir fanden eine ungewöhnlich große Menge eines bestimmen Gesteins", sagt Piepjohn. Sein Team, zu dem neben Geologen unter anderem auch Fossilien-Experten gehören, war schnell überzeugt: Es muss sich dabei um Überreste des arktischen Ur-Ozeans handeln.

Ein ganzer Ozean verschwindet

Dessen Existenz wurde bisher nur vermutet, Beweise gab es nie. Doch für die BGR-Leute erzählt das gefundene Gestein eine klar verständliche Geschichte: Der Ozean, ist Piepjohn überzeugt, muss ursprünglich zwischen Nordamerika und der vor Norwegen gelegenen Insel Spitzbergen existiert haben. Also in etwa da, wo sich auch das heutige arktische Meer befindet. "Als vernünftiger Ozean wird er sicher auch seine 4.000 Meter tief gewesen sein", so der Geologe. Sein Schicksal war trotzdem besiegelt: Vor etwa 350 Millionen Jahren bewegte sich Spitzbergen auf Nordamerika zu. Zu der Zeit saß die große Insel zusammen mit einem Erdteil-Stück namens Pearya auf einer unbekannten Landmasse. Diese Masse schob dabei den Grund des Ur-Ozeans nach und nach unter Nordamerika wie unter einen Teppich. Der Grund: ozeanische Platten sind grundsätzlich leichter sind als kontinentale. Das Ur-Meer verschwand irgendwann also einfach, sein Wasser wurde verdrängt oder verdunstete.

Videos 01:30 Zufallsfund Ozean Ein Forscherteam aus Hannover nimmt an einer Arktis-Expedition teil - und findet nebenbei den ausstehenden Beweis für die Existenz des arktischen Ur-Meeres. Video (01:30 min)

"Man weiß nie, was man findet"

Doch völlig spurlos lief das alles nicht ab: Als sich später die Landmasse mit Spitzbergen wieder von der Kollision zurück bewegte, blieb ein Stück zurück. "Das bildet heute einen Teil von Ellesmere Island", sagt Piepjohn. Also genau der Arktis-Insel mit dem Forschungs-Camp. Das Gestein, das die BGR-Leute fanden, hat dabei sogar eine besondere Rolle gespielt: Es stammt von Inseln im Ur-Ozean, die beim Absinken des Meeresgrundes unter Nordamerika gewissermaßen abgehobelt wurden. Piepjohn: "Das sind sowas wie Späne." Noch immer ist der Geologe von dem Fund verzaubert: "Das ist schon aufregend", sagt er und klingt fast wie die Film-Figur Forrest Gump, wenn er feststellt: "Geologie ist eben kompliziert. Man weiß nie, was man findet."

Noch mehr Rätsel für die Forscher

Mehr als zwei Tonnen Material haben die Forscher insgesamt aus dem arktischen Boden geholt. Noch sind die Proben unterwegs auf das kanadische Festland, bevor sie über den Atlantik geschifft werden und die BGR-Experten sie weiter untersuchen können. Ein Teil wird an weitere Labors in Europa verteilt: nach Stockholm, Uppsala und auch an die Universität Hannover. Erwarten können die BGR-Forscher die Ankunft schon jetzt kaum. Denn unter den Proben befinden sich nicht nur Überreste des Ur-Ozeans. "Wir haben auch Gestein mitgebracht, von dem wir nicht einmal wissen, woher es kommt", sagt Piepjohn. Bei der Expedition war keine Zeit mehr, es genauer zu untersuchen. "Wir sind also mit einem Rätsel nach Hause gefahren", so der Geologe. Und die ursprüngliche Frage der Mission nach der Entstehung des heutigen Arktis-Ozeans blieb auch offen. Und nun? "Müssen wir nochmal hin", sagt Piepjohn und guckt schon gespannt auf die nächste Mission. Selbst wenn es nach Ellesmere Island voraussichtlich erst wieder in sieben Jahren geht.

Weitere Informationen Hannoversche Forscher wollen Arktis-Rätsel lösen Geologen aus Hannover sind zu einer großen Nordpolar-Expedition aufgebrochen: Sie wollen das Rätsel um die Entstehung des Arktischen Ozeans lösen. Nebenbei läuft ein "Rennen" um Bodenschätze. (26.06.2017) mehr mit Video Seltene Erden: Auf der Suche unter Tage im Harz Geologen suchen im stillgelegten Berwerk "Lautenthals Glück" im Harz nach seltenen Metallen. Der Hunger der Industrie danach ist groß. NDR.de verfolgt den Weg vom Fund unter Tage ins Labor. (14.02.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 08.09.2016 | 19:30 Uhr