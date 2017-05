Stand: 07.05.2017 07:36 Uhr

Hannovers größte Bombenräumung aller Zeiten

Heute Vormittag um 9 Uhr geht es los: In Hannover müssen rund 50.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) vermutet an mehreren Stellen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Stadtteile List, Nordstadt und Vahrenwald werden teilweise evakuiert, dann sehen sich die Experten die Fundstellen genauer an. Offen ist, wie lange die Räumung dauern wird. Wenn alles nach Plan läuft, könnten bis zum Abend alle Blindgänger entschärft sein. Wenn allerdings welche gesprengt werden müssen, könnte die Sperrung des Gebiets erst am späten Abend aufgehoben werden.

Hannover: Bombenräumung wird vorbereitet Hallo Niedersachsen - 06.05.2017 19:30 Uhr Die größte Bombenräumung Norddeutschlands in Hannover ist ein Großprojekt: Wegen zweier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg müssen 50.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.







Einschränkungen im Zugverkehr

Gegen Mittag sollen alle betroffenen Anwohner das Sperrgebiet verlassen haben. Wer nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommt, kann sich in einer der drei Schulen aufhalten, die die Stadt öffnet. Außerdem ist ein Kulturprogramm angekündigt. Viele Museen nehmen keinen Eintritt, Tickets fürs Kino kosten teilweise weniger. Die Bombenräumung bedeutet aber nicht nur Einschränkungen für die Anwohner. Auch Zugreisende müssen sich umstellen. So fahren viele Fern- und Regionalzüge den Hauptbahnhof nicht an.

