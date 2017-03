Stand: 23.03.2017 14:38 Uhr

Hannover stellt Konzept fürs Schützenfest vor

"Unser Ziel ist es, das Schützenfest wieder sichtbarer im Stadtbild zu machen, es zeitgemäßer und moderner zu gestalten und es auch überregional noch bekannter zu machen", sagte Schützenpräsident Paul-Eric Stolle bei der Vorstellung des neuen Veranstaltungskonzepts für das hannoversche Schützenfest. Einige Kernpunkte sind dabei Veränderungen auf dem Schützenplatz und bei den Veranstaltungen, ein neuer Werbeauftritt und eine kleine Schwester für Schützenmaskottchen "Ballerkalle". Außerdem gibt es zusätzliche Maßnahmen für die Sicherheit.

"Ballerkalles" Schwester heißt "Ballerina"

Laut Stolle bilden die Festhalle Marris und das sogenannte Rundteil das Herzstück des neu gestalteten Schützenplatzes. "Die deutliche Reduzierung der Ausschankbetriebe ist Teil der neuen Strategie, um sowohl das Rundteil als auch die Wirtschaftlichkeit der anwesenden Betriebe zu stärken und mehr Platz für neue Attraktionen zu schaffen", so Stolle. Außerdem gibt es eine neue Werbelinie, die aus einem neuen Internetauftritt, einer Plakatkampagne und neuen Werbefiguren besteht. "Ballerkalle", das traditionelle Schützenmaskottchen des Vereins Hannoversches Schützenfest e.V., wurde überarbeitet und hat eine kleine Schwester mit Namen "Ballerina" bekommen.

Party, Gastronomie und Fahrgeschäfte

Insgesamt haben 235 Schausteller Zusagen für das diesjährige Schützenfest erhalten. Für Party und Gastronomie sind drei Fest- und Discozelte, vier Eventbereiche, neun weitere Ausschankbetriebe und rund 50 Imbissstände zuständig. Unter den 28 Fahr- und Belustigungsgeschäften sind sieben erstmalig in Hannover. Dazu gehören ein Polyp, die Juke Box, das Crazy Island, das Ghost, ein Action House und das 9D Action Cinema. Eine komplette Neuheit ist das Laser Pix, eine umgebaute Geisterbahn mit virtuellen Video-Spielen für die ganze Familie und die erste mobile Anlage dieser Art in Europa. Einige Fahrgeschäfte sind nach einer Pause in diesem Jahr wieder dabei: die Riesenschaukel Konga, der Booster Maxxx G4, die große Geisterbahn, das Live-Boxen, das Crazy Outback und die Go-Kart-Bahn Rallye Monte Carlo.

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen

Polizei und Stadt haben das bisherige Sicherheitskonzept für das Schützenfest überarbeitet und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen geplant. Demnach wird erstmals ein Sicherheitsdienst eingesetzt, der insbesondere die Eingänge zum Festplatz im Blick hat und dabei auch Taschen kontrollieren wird. Vorgesehen ist außerdem zusätzliche Beleuchtungs- und Beschallungstechnik, um bei einer akuten Gefährdung den Platz schnell räumen zu können. Für den Schützenausmarsch sind zusätzliche Verkehrsmaßnahmen wie beispielsweise großräumige Absperrungen in Planung. "Die Sicherheit hat beim Schützenfest oberste Priorität. Wichtig ist es uns aber, mit Augenmaß vorzugehen. Wir möchten, dass viele Besucherinnen und Besucher in unbeschwerter Atmosphäre feiern können", sagte Ralf Sonnenberg, Leiter Eventmanagement der Landeshauptstadt.

