Stand: 16.03.2017 17:29 Uhr

Hannover sagt türkische Wahlkampfveranstaltung ab

Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) hat eine Zusage zur Vermietung eines Saals im städtischen Freizeitheim Lister Turm zurückgezogen. Damit ist eine dort für Freitag geplante Wahlkampf-Veranstaltung zum Referendum in der Türkei abgesagt. Der geplante Auftritt des stellvertretenden Vorsitzenden der türkischen Regierungspartei AKP, Mehmet Mehdi Eker, wird nicht stattfinden. Dies sei in Abstimmung mit der Polizei und dem Land Niedersachsen so entschieden worden, teilte Schostok am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Innenminister Boris Pistorius (SPD) im Neuen Rathaus mit.

Schostok erteilt Auftritt von AKP-Vize Absage 16.03.2017 17:00 Uhr Der AKP-Vize Eker wird nicht in Hannover auftreten. Das teilten Oberbürgermeister Schostok und Innenminister Pistorius mit. Sehen Sie hier den Mitschnitt der Pressekonferenz.







5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Wir wollen eine solche Wahlkampfveranstaltung nicht haben"

Als Grund nannte Schostok, dass der Stadt zunächst verschwiegen worden war, dass der AKP-Politiker auf der Veranstaltung der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) auftreten und dabei auch für das umstrittene Verfassungsreferendum werben wollte. "Wir wollen eine solche Wahlkampfveranstaltung nicht haben", so Schostok. Darüber habe es auch vollständige Einigkeit im Rat gegeben. Der Oberbürgermeister betonte, dass Hannover für einen friedlichen Dialog der Kulturen und Religionen stehe. "Als Oberbürgermeister verwahre ich mich aber dagegen, dass ein innertürkischer Konflikt in die Stadt getragen wird." Das friedliche Leben in Hannover dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden, sagte Schostok.

Pistorius: Weitere Veranstaltungen in Braunschweig und Salzgitter

Unterstützung kam von Niedersachsens Innenminister Pistorius. Das Land begrüße die Entscheidung der Stadt, die Veranstaltung abzusagen, sagte Pistorius. Die Art der Anmeldung deute darauf hin, dass der wahre Zweck der Veranstaltung "verschleiert" werden solle, sagte er. "Wer Wahlkampf in Deutschland machen will, der muss sich auch an die Regeln halten." Er wies auf Sicherheitsbedenken hin und betonte, dass eine solche Veranstaltung ausreichend gesichert werden müsse. In Interviews habe sich Eker einer drastischen Wortwahl bedient, die geeignet sei, das politische Zusammenleben zu gefährden.

Weitere Veranstaltungen in Niedersachsen geplant?

Möglicherweise hat die hannoversche Entscheidung Signalwirkung. So sind offenbar in Braunschweig und Salzgitter ähnliche Veranstaltungen mit demselben Redner, Mehmet Mehdi Eker, geplant. Ob diese Versammlungen nun auch verboten werden, konnte Innenminister Pistorius nicht sagen. In Braunschweig hieß es, man habe erst am Donnerstag Kenntnis über eine Veranstaltung in einem Restaurant am Samstag bekommen. Dies werde derzeit geprüft, so eine Stadtsprecherin. Salzgitter äußerte sich wegen derzeit noch laufender Beratungen nicht. Pistorius richtete einen "dringenden Appell an die Bundesregierung", die Kommunen mit ihren Entscheidungen über solche Veranstaltungen nicht allein zu lassen.

Die Türkei hat den Konflikt mit Europa unterdessen weiter angefacht. Präsident Erdogan sprach von einem drohenden Religionskrieg.

Freizeitheim Lister Turm 1898 wurde der Lister Turm nach dem Entwurf des Architekten Hermann Schaedler als Ort für Platzkonzerte und Ballvergnügen eröffnet. Nach dem zweiten Weltkrieg diente der Lister Turm einige Zeit als Armeepoststelle der Briten, bis 1950 die Landesmusikschule ihren Ausbildungsbetrieb hier aufnahm. Die in "Staatliche Hochschule für Musik und Theater" umbenannte Institution zog 1973 in ihren Neubau am Emmichplatz, und aus dem Lister Turm wurde nach einem Umbau ein kommunales Freizeitheim und ein neuer Bürgertreffpunkt in der List. Einige Räume können gemietet werden, darunter ein Saal mit Platz für 200 Personen.

Weitere Informationen mit Video Die Unverstandenen: Deutsch-Türken im Norden 14.03.2017 21:15 Uhr Panorama 3 Viele Deutsch-Türken fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Sie sind hier geboren, sprechen deutsch, arbeiten, zahlen Steuern - und erleben täglich, dass sie nie ganz dazugehören. (14.03.2017) mehr mit Video Türkei-Wahl: Zentrales Wahllokal in Hannover Auch in Niedersachsen lebende Türken können über das umstrittene Verfassungsreferendum in der Türkei abstimmen. Ein zentrales Wahllokal entsteht auf dem Messegelände in Hannover. (07.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.03.2017 | 18:00 Uhr