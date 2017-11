Stand: 04.11.2017 09:37 Uhr

Hannover: Wohnung in Mehrfamilienhaus brennt aus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Ahlem ist am Freitagabend eine Wohnung zerstört worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers brach das Feuer gegen 19.30 Uhr aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern im dritten Geschoss. Die 87-jährige Bewohnerin und Mieter der Nachbarwohnungen konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Brandursache ist noch unklar

Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen. Auch die 87-Jährige wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 75.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

