Hannover: Verwirrter Mann löst SEK-Einsatz aus

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat heute Nacht einen 42-Jährigen an der Vahrenwalder Straße in Hannover festgenommen. Der Mann, bei dem es um einen offenbar psychisch kranken Hannoveraner handelt, hatte laut Polizei insgesamt gut sieben Stunden nahezu regungslos vor einem Schnellrestaurant gestanden. Passanten alarmierten gegen 20 Uhr die Beamten, da hatte der Mann bereits zwei Stunden an der Kreuzung verharrt. Herbeigerufene Streifenpolizisten ignorierte der 42-Jährige weitgehend, so ein Sprecher. Nach eigenen Angaben konnten sie nur kurz mit ihm sprechen, bevor er anfing zu schweigen und ungewöhnlich reglos stehen blieb. Er hätte seine Hände unter der Jacke versteckt. Da die Sicherheitskräfte nicht ausschließen konnten, dass der Mann einen gefährlichen Gegenstand unter seiner Jacke trug, räumten sie das Gebiet.

Ohne Widerstand festgenommen

Die Vahrenwalder Straße wurde in beide Richtung voll gesperrt. Gegen 1.30 Uhr ließ sich der Mann widerstandslos von den Spezialkräften festnehmen. Die Situation sei "unglaublich schlecht einzuschätzen" gewesen, sagte Sprecher. Waffen wurden bei ihm laut Polizei nicht entdeckt. Er befindet sich nun einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung.

