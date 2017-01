Stand: 04.01.2017 11:36 Uhr

Hannover: Prozess um Mord vor 19 Jahren

Tatzeit: August 1997. Tatort: das Eiscafé "Panciera". Im Rotlichtviertel Steintor in Hannover soll ein 17 Jahre alter Kurde eine Schießerei angezettelt haben - an deren Ende ein 22 Jahre alter Albaner tot, sein 19 Jahre alter Begleiter lebensgefährlich verletzt ist. 19 Jahre ist die tödliche Schießerei im Drogenmilieu mittlerweile her - doch erst seit heute muss sich der mutmaßliche Täter deshalb vor Gericht verantworten. Er war 2015 aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in Bulgarien festgenommen worden. Die Anklage lautet auf Mord.

Komplize weiter untergetaucht

Das Landgericht Hannover hat für den Prozess insgesamt elf Verhandlungstermine angesetzt. Es verhandelt den Fall unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt minderjährig war. Mittlerweile ist er 37 Jahre alt. Den Entschluss, das Feuer zu eröffnen, soll er damals gemeinsam mit einem Komplizen getroffen haben. Nach diesem wird noch immer gesucht. Gewaltsame Auseinandersetzungen mit Verletzten und Toten waren in den 1990er-Jahren im Steintorviertel keine Seltenheit. Immer wieder war es damals zwischen rivalisierenden Banden zu blutigen Verteilungskämpfen gekommen. Meist ging es dabei um den Verkauf von Drogen und Prostitution.

