Hannover Messe: Roboter und vernetzte Maschinen

Roboter, die sich so einfach bedienen lassen wie ein Smartphone. Überwachungssysteme für Förderbänder, damit diese erst gar nicht kaputtgehen. Von Montag bis Freitag zeigen Unternehmen bei der Hannover Messe wieder ihre Trends und Neuheiten. Eine zentrale Rolle bei der weltweit größten Industriemesse spielen auch in diesem Jahr wieder die Digitalisierung, die Vernetzung von Maschinen und welchen Nutzen all das für Unternehmen und Mitarbeiter hat. Rund 6.500 Aussteller werden erwartet. NDR.de überträgt die Eröffnung der Hannover Messe heute Abend ab 18 Uhr an dieser Stelle live aus dem Hannover Congress Centrum.

Hannover Messe zeigt Zukunft der Technik Niedersachsen 18.00 Uhr - 19.04.2017 18:00 Uhr Autor/in: Jörg Ihßen Die Hannover Messe steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Roboter. Am Sonntag findet die offizielle Eröffnungsfeier im Congress Centrum statt.







Intelligente Werkstoffe

Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter ist einer der Schwerpunkte der Hannover Messe. So wird unter anderem gezeigt, wie Roboter ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen mit und an Menschen arbeiten können. Zudem präsentieren Unternehmen Roboter, die in der Lage sind, schnell neue Aufgaben zu übernehmen. Intelligente Werkstoffe erleichtern in der smarten Fabrik das Arbeiten. Mithilfe von Sensoren überwachen und steuern sich Maschinen gegenseitig. Beim Thema Energie geht es unter anderem darum, dass Strom nicht mehr nur in konventionellen Kraftwerken, sondern auch in vielen Industriebetrieben und Privathaushalten produziert wird. Auf der "Integrated Energy Plaza" zeigen Aussteller, wie eine CO2-neutrale Zukunft aussehen kann.

150 polnische Aussteller

Das Partnerland der Hannover Messe ist in diesem Jahr Polen. Die Industrieschau wird heute unter anderem von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydlo eröffnet. Die Politiker unternehmen am Montag auch den traditionellen Rundgang über die Messe. Rund 150 polnische Unternehmen werden in den Hallen erwartet. Die thematischen Schwerpunkte des Partnerlands liegen in den Bereichen Energie und IT. "Als Nachbarn sind Polen und Deutschland ohnehin starke Partner", sagte Jochen Köckler, Mitglied des Vorstands der Deutschen Messe AG. Auf der Hannover Messe werde die polnische Industrie unter Beweis stellen, "dass sie mit ihrem Innovationsgeist und ihrem dynamischen Weg zur digitalisierten Wirtschaft auch auf der globalen Bühne eine ausgezeichnete Figur macht".

Neue Jobs auf der Hannover Messe finden

Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften ist weiterhin hoch. Der Bereich "Job and Career" der Hannover Messe hat sich deshalb wieder das Ziel gesetzt, Studierende, Hochschulabsolventen sowie Fach- und Führungskräfte aus der Industriebranche zueinanderzubringen. Bei 50 Ausstellern können Besucher einen Eindruck vom Alltag der möglichen Arbeitgeber, Informationen über freie Stellen und Karrierechancen erhalten.

