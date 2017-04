Stand: 19.04.2017 07:28 Uhr

Hannover: Mann bei Streit erstochen

Tödliches Ende eines Streits in Hannover-Kleefeld: Ein 23-Jähriger ist am Dienstagabend gegen 20 Uhr niedergestochen worden und gestorben. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Dabei handelt es um einen 25 Jahre alten Mann, mit dem das Opfer Streit gehabt haben soll. Die beiden Männer hatten sich gegen 20 Uhr in einer Grünanlage an der Helstorfer Straße gestritten. Worum um es in der Auseinandersetzung ging, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Bei dem Streit soll der ältere der beiden ein Messer gezogen und auf den 23-Jährigen eingestochen haben. Ein Passant bemerkte dies und rief die Rettungskräfte. Die brachten das Opfer in ein Krankenhaus, wo es starb. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß. Die Polizei nahm ihn in einer Wohnung in der Nähe fest. Gegen ihn ermitteln die Beamten wegen eines Tötungsdelikts.

Frau in der Südstadt getötet

Die Messerstecherei ist eine weitere Gewalttat innerhalb kurzer Zeit in Hannover. Erst vor wenigen Tagen war eine 27-jährige Frau in der Südstadt getötet worden. Sie war wenige Meter vor ihrer Wohnung attackiert worden. Ein Nachbar hatte die Frau schreien gehört und die Rettungskräfte alarmiert. Sie starb im Krankenhaus. Ein Täter ist noch nicht gefasst.

