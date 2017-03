Stand: 23.03.2017 07:10 Uhr

Hannover: 25-Jähriger erschossen

In Hannover ist am späten Donnerstagabend ein 25 Jahre alter Mann durch mehrere Schüsse tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es vor den Schüssen im Stadtteil Oststadt zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen. Nach der Tat wurde das Opfer mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Trotz intensiver Rettungsmaßnahmen sei dort gestorben, so ein Polizeisprecher.

25-Jähriger stirbt nach Schießerei 23.03.2017 07:30 Uhr Autor/in: Alexander Kröger In der Nacht zu Mittwoch ist ein 25-Jähriger in Hannover angeschossen worden. Ein Streit soll Auslöser für den Schuss gewesen sein. Das Opfer starb wenig später im Krankenhaus.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Tathintergründe unklar

Die Polizei war mit einem Großaufgebot am Tatort im Einsatz und sicherte Spuren. Dem Schützen gelang die Flucht. Die Tathintergründe sind nach Polizeiangaben derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0511) 10 95 55 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.03.2017 | 06:30 Uhr