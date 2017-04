Stand: 07.04.2017 09:26 Uhr

Hameln: Kakerlaken-Alarm im Einkaufszentrum

Außer ein paar Prominenten oder solchen, die sich dafür halten, gibt es wohl kaum einen Menschen, der diese "Dschungelcamp"-Erfahrung teilen möchte: Schaben auf dem Teller. Nach einem Bericht der Deister- und Weserzeitung (Dewezet) hatte eine Kundin in einem Hamelner Thai-Restaurant jüngst dieses zweifelhafte Vergnügen. Die Frau verständigte daraufhin die Behörden.

Videos 04:44 min Schaben-Alarm in Damme: Grundschule geschlossen 05.04.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen In Rüschendorf bei Damme werden Kakerlaken zur Plage. Das Ordnungsamt hat jetzt eine Grundschule dichtgemacht. Über die Osterferien sollen die Schädlingsbekämpfer ans Werk. Video (04:44 min)

Behörde: Keine Gesundheitsgefahr

Lebensmittelkontrolleure fanden in insgesamt vier Restaurants eines Einkaufszentrums in der Hamelner Innenstadt Kakerlaken. Nach einer Überprüfung konnten die Betriebe am Donnerstag wieder öffnen. Ein gesundheitliches Risiko bestehe laut Lebensmittelüberwachung nicht. Der Landkreis geht davon aus, dass heute ein professioneller Schädlingsbekämpfer zum Einsatz kommt. Auch in einer Schule in Damme im Landkreis Vechta hatten sich jüngst Schaben ausgebreitet. Dort wollen die Behörden der Plage in den Osterferien Herr werden.

Kakerlaken gelten als sehr widerstandsfähig. Als sogenannte Kulturfolger sind sie immer wieder in menschlichen Behausungen anzutreffen.

