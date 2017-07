Stand: 21.07.2017 14:50 Uhr

Haftstrafe für Ex-Schützenpräsidenten

Im Prozess gegen Mitglieder eines Hamelner Schützenvereins hat das Landgericht Hannover die Urteile verkündet. Der ehemalige Ehrenpräsident des Vereins muss wegen seiner illegalen Geschäfte mit Waffenbesitzkarten für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Gericht verurteilte den 60-jährigen Gastronomen wegen Bestechlichkeit. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er sich in insgesamt 37 Fällen die Ausstellung von Sachkunde-Nachweisen bezahlen ließ. Diese sind für den Erwerb der Besitzkarten für großkalibrige Schusswaffen notwendig. Zwei weitere Angeklagte wurden zu Bewährungsstrafen in Höhe von 15 und 18 Monaten verurteilt. Die beiden Ex-Vorstandsmitglieder sind 39 und 53 Jahre alt. Die Verteidigung der drei Angeklagten hatte in ihren Plädoyers zuvor Freisprüche gefordert. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Hauptangeklagten, der wegen Fluchtgefahr bereits seit 14 Monaten in Untersuchungshaft saß, eine Gefängnisstrafe von fünfeinhalb Jahren gefordert. Nach ihrer Überzeugung kassierte der 60-Jährige in der Regel 1.560 Euro pro Anwärter, insgesamt von 2013 bis 2016 rund 74.000 Euro.

Verkauf von Waffenbesitzkarten: Freispruch gefordert Niedersachsen 18.00 Uhr - 20.07.2017 18:00 Uhr Autor/in: Marco Schulze Wer eine großkalibrige Pistole erwerben möchte, benötigt eine Waffenbesitzkarte. Die Führungsriege eines Schießsportclubs in Hameln soll die im großen Stil verkauft haben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schlusswort unter Tränen

Der Ehrenpräsident eines Schützenvereins sei kein Amtsträger, deshalb könne er auch nicht wegen Bestechlichkeit angeklagt werden, hatte Dirk Schoenian, Rechtsanwalt des Hauptangeklagten, am Donnerstag vor Gericht argumentiert. In Bezug auf seine U-Haft beteuerte der 60-Jährige in seinem Schlusswort unter Tränen, Deutschland nie zu verlassen. Im Gefängnis habe sich sein gesundheitlicher Zustand verschlechtert. "Was ist Bestechlichkeit?", sagte der in Hameln bekannte Gastronom. Die Mitglieder hätten mit den Waffen lediglich an Schießwettbewerben teilnehmen wollen.

Geldzahlung statt Prüfung

Die Vereinsfunktionäre sollen sich das System bei der Vergabe der Waffenscheine zu Nutzen gemacht haben. So erteilt die zuständige Waffenbehörde zwar die eigentliche Erlaubnis, die Prüfungen können aber auch von Schützenvereinen vorgenommen werden. Beim SSV Hameln wurde dieses Verfahren offenbar einfach verkürzt. Die Käufer der Waffenscheine zahlten rund 1.500 Euro an die Vereinsfunktionäre. Im Gegenzug mussten sie die vorgeschriebene theoretische Prüfung nicht ablegen - oder bekamen die richtigen Antworten vorher zugesteckt. In einigen Fällen sollen die Täter zudem Nachweise an Frauen vergeben haben, deren Ehemänner wegen Vorstrafen selbst keine Schusswaffen beantragen konnten.

Weitere Informationen mit Video Hamelner Schützenvereins-Chef droht Haftstrafe 70.000 Euro soll der Ehrenpräsident eines Hamelner Schützenvereins mit dem illegalen Handel von Waffenbesitzkarten verdient haben. Die Staatsanwaltschaft fordert fünfeinhalb Jahre Haft. (14.07.2017) mehr mit Video Waffenbesitzkarten in falschen Händen Hat der Sportschützenverein Hameln Sachkundeprüfungen gegen Schmiergeld vermittelt? Diesen Verdacht legen Ermittlungsunterlagen nahe, die der NDR einsehen konnte. (11.04.2017) mehr Waffenbesitzkarte gegen Geld? Vorstand vor Gericht Sechs Mitglieder eines Hamelner Schießsportvereins, unter anderem der Ehrenpräsident, müssen sich vor Gericht verantworten. Sie sollen Sachkundenachweise für Waffen gegen Geld ausgegeben haben. (02.01.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.07.2017 | 14:30 Uhr