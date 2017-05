Stand: 04.05.2017 12:20 Uhr

Grünfüßiges Teichhuhn verhindert "Liberty"-Bergung

"Damit hatte nun wirklich niemand gerechnet", sagte Stadtsprecher Thomas Wahmes gegenüber NDR.de. Eigentlich sollte das im Hamelner Hafen gesunkene Hausboot "Liberty" am 6. Mai endlich geborgen werden, ein Termin am 22. April war bereits geplatzt. Doch nun muss die Aktion schon wieder verschoben werden. "Der Grund ist ein grünfüßiges Teichhuhn", so der Sprecher. Der Vogel habe sich zum Brüten in einem alten Ofen des Bootes niedergelassen, der ein Stück aus dem Wasser herausragt. "Eine Mitarbeiterin der Stadt hat das Tier bei einem Ortstermin entdeckt", sagte Wahmes. "Aus Artenschutz-Gründen müssen wir deshalb mit der Bergung noch ein paar Wochen warten, der Vogel würde das Nest bei einer Störung sofort verlassen."

Videos 00:32 min Hausboot liegt im Hamelner Hafen auf Grund Im Januar ist das Hausboot "Liberty" im Hamelner Hafen gesunken. Die Bergung des Wracks ist schwierig und verzögert sich immer wieder. Video (00:32 min)

"Diese Vögel brüten wohl nicht allzu lange"

Das Teichhuhn ist eine Vogelart aus der Gattung der Teichrallen, die in Deutschland in der Vorwarnstufe der Roten Liste gefährdeter Arten geführt wird. Die Verzögerung der Bergung sieht Stadtsprecher Wahmes aber gelassen: "Diese Vögel brüten wohl nicht allzu lange", sagte er. Und es stelle kein Problem dar, das gesunkene Hausboot noch ein paar Wochen länger im Hafen liegenzulassen. Die 1938 gebaute Korn-Schute beschäftigt bereits seit Monaten die Stadtverwaltung, das Technische Hilfswerk (THW), ein Abrissunternehmen und eine Bergungsfirma. Klar ist: Das marode Schiff soll aus der Weser raus. Nur auf einen gemeinsamen Termin zur Bergung hatte man sich bisher noch nicht einigen können.

Kosten für die Bergung im fünfstelligen Bereich

Bereits Anfang des Jahres hatte das THW rund 60.000 Liter Weserwasser aus der Schute gepumpt, Ende Februar lief das Boot wieder voll. Laut einer Stadtsprecherin hängt die Bergung auch vom Pegelstand der Weser ab. Denn die "Liberty" müsse dabei mindestens zwei Zentimeter über der Wasseroberfläche liegen. Anschließend könne die Schute in Richtung alte Kampffmeyer Mühlen geschleppt werden. Dort soll sie dann laut Stadtverwaltung an Land gehoben und zerlegt werden. "Die Kosten für die Bergung werden sich wohl im unteren fünfstelligen Bereich bewegen", sagte Stadtsprecher Wahmes. Diese müsse eigentlich der Besitzer des Bootes tragen, zu dem Kontakt bestehe. Er sei aber nicht in der Lage, sich selbst um die Bergung zu kümmern. Zu den Gründen wollte sich der Sprecher nicht äußern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.05.2017 | 17:00 Uhr