Stand: 18.02.2017 15:31 Uhr

Grüne wählen Verlinden und Trittin zum Spitzenduo

Die Grünen in Niedersachsen ziehen mit der energiepolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion, Julia Verlinden, als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf. Auf Platz zwei der Liste wählte die Landesdelegiertenkonferenz Jürgen Trittin aus Göttingen. Die Lüneburgerin Verlinden setzte sich bereits im ersten Wahlgang deutlich mit 117 von 180 Stimmen gegen ihre beiden Mitbewerberinnen durch. Energie- und Umweltpolitik gehöre zum grünen Markenkern hatte Verlinden in ihrer Bewerbungsrede betont. Mit ihr als Umweltexpertin auf dem ersten Listenplatz werde das auch deutlich. Die 38-Jährige kündigte an, weiter für den Kohleausstieg und gegen Fracking streiten zu wollen.

Trittin: Einiges Europa in Zeiten von Trump besonders wichtig

Trittin vom Kreisverband Göttingen setzte sich klar gegen seinen Mitbewerber Lars Willen durch. In seiner Bewerbungsrede griff Trittin die Große Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Merkel setze mit ihrer Politik die Einheit Europas aufs Spiel, sagte der 62-Jährige. Dabei sei in Zeiten eines US-Präsidenten Donald Trump ein starkes und vereintes Europa besonders wichtig. Auf Platz drei der Landesliste wählten die Delegierten Filiz Polat, wie der Landesverband der Grünen mitteilte. Platz vier sicherte sich Sven-Kristian Kindler. Auf Platz fünf wählten die Delegierten Katja Keul, die niedersächsische Spitzenkandidatin bei der vergangenen Bundestagswahl. Sie war zunächst erneut für den ersten Listenplatz angetreten - unterlag dann aber Verlinden.

Bei den Grünen sind traditionell ungerade Listenplätze für Frauen reserviert, gerade für Männer. Die ersten sechs bis acht Listenplätze gelten als sicher für den Einzug in den Bundestag.

Aufruf zur Geschlossenheit

Die Aufstellung der Landesliste war am Sonnabend das einzige Thema auf der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen. Die Landesvorsitzende Meta Janssen-Kucz rief ihre Partei zum Auftakt der Abstimmung zur Geschlossenheit auf. Sie forderte, Akzente zu setzen in einer Zeit, in der Demokratiefeinde die Gesellschaft spalteten. "Wir müssen uns wieder an die Spitze setzen. Grün zählt, Grün hat Haltung und Grün macht Mut", sagte sie.

Spitzen gegen SPD-Kanzler-Kandidaten Schulz

Über mögliche Koalitionspartner nach der Bundestagswahl am 24. September wollte Janssen-Kucz im Vorfeld der Landesdelegiertenkonferenz nichts sagen. Nur so viel: "Ziel ist es, zweistellig zu werden, einen klaren Wahlkampf zu führen und auf starke Grüne zu setzen, um die Große Koalition abzulösen." Über den neuen Star der SPD, Martin Schulz, sagte der Co-Landesvorsitzende Stefan Körner, dass der Kandidat aus dem Kohleland Nordrhein-Westfalen noch nicht viel zum Thema Energiewende von sich habe hören lassen. Auch bei den Themen Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft habe Schulz bislang kein Profil gezeigt.

