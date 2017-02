Stand: 11.02.2017 12:04 Uhr

Gravitationsforscher wollen hoch hinaus

Es war der wissenschaftliche Durchbruch des Jahres 2016 - jedenfalls dem Fachjournal "Science" zufolge: Die von Albert Einstein vorhergesagten Gravitationswellen wurden am 11. Februar 2016 von Forschern der Ligo-Observatorien in den USA erstmals direkt nachgewiesen. Auch in Hannover und Potsdam knallten die Sektkorken, denn an der bahnbrechenden Entdeckung waren Wissenschaftler des an beiden Orten beheimateten Albert-Einstein-Instituts (AEI) maßgeblich beteiligt. Vor diesem Tag wurden die Gravitationswellen-Jäger oft als Exoten belächelt. "Jetzt werden wir in der Physik ernstgenommen", sagt AEI-Direktor Bruce Allen, zugleich Professor an der Universität Hannover. Nun hofft Allen auf mehr - am liebsten gleich auf den Nobelpreis 2017 für die aus seiner Sicht "wichtigste Entdeckung der letzten 50 Jahre".

Gravitationswellen und der Dicke auf dem Trampolin Autor/in: Max-Planck-Gesellschaft Sie glauben, Sie verstehen nichts von Physik? Von schwarzen Löchern und Gravitationswellen? Trauen Sie sich was zu! Dieser Film der Max-Planck-Gesellschaft erklärt es so, dass es jeder versteht.







Allen wäre ohne Nobelpreis "sehr enttäuscht"

Bei der Vergabe 2016 waren die Gravitationswellenforscher leer ausgegangen, möglicherweise weil die Entdeckung zu frisch war. Und wenn es in diesem Jahr wieder nicht klappt? "Dann wäre der Nobelpreis beschädigt und ich persönlich sehr enttäuscht", meint Allen. Gravitationswellen sind eine der spektakulären Prognosen von Albert Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie. Sie entstehen meist, wenn große Objekte wie Sterne beschleunigt werden. 100 Jahre nach Einsteins Vorhersage konnten die Ligo-Observatorien am 14. September 2015 erstmals die Gravitationswellen von zwei Schwarzen Löchern auffangen, die in rund 1,3 Milliarden Lichtjahren Entfernung von der Erde zusammengeprallt und verschmolzen waren.

Neue Messungen, neue Ergebnisse

Danach wurde noch das Echo von zwei weiteren Ereignissen im All gemessen. Zwischenzeitlich waren die Anlagen in Livingston und Hanford abgeschaltet, um sie noch empfindlicher zu machen. "Ein Vorteil ist, dass wir jetzt wissen, wonach wir suchen müssen", sagt Allen. Der Wissenschaftler wertet die Messergebnisse einer neuen zwölftägigen Beobachtungsphase aus. Gibt es Daten zu weiteren Gravitationswellen? "Wir haben zwei neue Kandidaten", sagt der amerikanische Physiker, der bei Stephen Hawking an der Universität Cambridge seine Doktorarbeit schrieb. Mehr könne er nicht verraten. Ein Ziel für die Zukunft ist, mit vier Gravitationswellen-Detektoren in den USA, Italien und Japan gleichzeitig Daten zu erheben. Das würde erlauben, den Ursprung der Gravitationswelle genauer zu lokalisieren und zu analysieren, sagt AEI-Direktor Karsten Danzmann.

Gravitationsphysiker hoffen auf Nobelpreis







Danzmann träumt von Observatorium im Weltall

Der 62-Jährige spürt schon seit 1989 Gravitationswellen nach und zählt zu den Pionieren seines Faches in Deutschland. Danzmanns Traum ist ein Gravitationswellen-Observatorium im Weltraum. Die Technologie dafür wird aktuell mit dem Forschungssatelliten "Lisa Pathfinder" getestet. Die ersten Ergebnisse der Experimente übertrafen die Erwartungen des Teams bei weitem, teilten die Forscher im Juni mit. Die etwa 620 Millionen Euro teure Mission der Europäischen Weltraumorganisation Esa ist kürzlich verlängert worden. In Ruthe bei Hannover steht seit 1995 der Gravitationswellen-Detektor "Geo 600". Die niedersächsische Messstation war Ideenschmiede und Experimentierfeld für neue Technologien.

Forschung ist Gemeinschaftswerk

Davon profitierten die Amerikaner, denen der erste direkte Nachweis der Gravitationswellen gelang. Die bahnbrechende Entdeckung ist aber ein internationales Gemeinschaftswerk: Die vor einem Jahr im Fachjournal "Physical Review Letters" veröffentlichten Studie hat insgesamt stolze 1004 Autoren, darunter sind etwa 100 Forscher der Max-Planck-Gesellschaft sowie der Leibniz Universität Hannover. "Alle haben wichtige Beiträge geleistet", betont Bruce Allen.

