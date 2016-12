Stand: 24.12.2016 13:47 Uhr

Gorillababy "Yanga": Fürsorge im Schichtbetrieb

Der Job geht an die Substanz: Kuscheln, Fläschchen geben, Windeln wechseln und trösten - 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Vier Tierpfleger kümmern sich derzeit im Zoo Hannover um das verlassene Gorillababy "Yanga". Tagsüber verbringt "Yanga" möglichst viel Zeit hinter den Kulissen im Urwaldhaus, um ihrer Gorillafamilie möglichst nah zu sein, abends nimmt sie einer der Pfleger mit nach Hause und kümmert sich dort um sie.

"Yanga" ist gesund und munter















"Wir wollen 'Yanga' nicht vermenschlichen"

Das ist auch Heiligabend so. Für das Gorillamädchen spielt Weihnachten keine Rolle. Simone Hagenmeyer vom Zoo Hannover erklärt es so: "Wir wollen die Tiere nicht vermenschlichen, sondern sie als Menschenaffen respektieren." Und selbst wenn die kleine Gorilladame mit den großen dunklen Augen ein Geschenk bekäme, so könnte sie es kaum auspacken. "An der Augen-Hand-Koordination muss sie noch ein wenig arbeiten. Sie probiert sich gerade im Greifen und hat damit mal mehr, mal weniger Erfolg", so Hagenmeyer. Für die Tierpfleger ist das größte Weihnachtsgeschenk, dass "Yanga" trotz fehlender Amme gesund und munter ist, denn durch die Muttermilch wird üblicherweise das Immunsystem aufgebaut.

