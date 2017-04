Stand: 17.04.2017 09:51 Uhr

Getötete 27-Jährige: Hintergründe weiter unklar

In Hannover ist am Sonnabend eine 27-jährige Frau getötet worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. "Natürlich laufen die Ermittlungen auch über die Feiertage auf Hochtouren", sagte ein Polizeisprecher am Montagvormittag NDR.de. Seinen Angaben nach haben sich bereits einige Zeugen bei den Ermittlern gemeldet: "Die Hinweise werden derzeit abgearbeitet." Die Polizei sucht dennoch weiter "dringend" Zeugen - denn die Hintergründe der Tat sind auch knapp zwei Tage danach noch völlig unklar.

Verletzte Frau auf dem Fußweg gefunden

Laut Polizei hatte ein Anwohner am Sonnabend gegen 22.40 Uhr einen Schrei auf der Straße gehört. Als der Mann nachsah, fand er die 27-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen auf dem Bürgersteig. Welcher Art die Verletzungen waren, wollte der Polizeisprecher nicht sagen - aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es hieß. Obwohl der Anwohner erste Hilfe leistete und über einen Nachbarn die Rettungskräfte verständigte, konnte die Frau nicht mehr gerettet werden: Sie starb wenig später im Krankenhaus. In der Nacht und auch am Ostersonntag sicherte die Polizei Spuren am Tatort, mittlerweile haben Menschen dort zum Gedenken an das Opfer Blumen und Kerzen niedergelegt.

Wer in der Adelheidstraße in der Südstadt etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter (0511) 109 55 55 zu melden.

