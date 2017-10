Stand: 20.10.2017 18:39 Uhr

Geschafft: Neue Weser-Brücke am Ziel

Punkt 18 Uhr war es soweit: Die neue Rundbogenbrücke, die bei Hessisch-Oldendorf zwei Ufer der Weser verbinden soll, hat ihre endgültige Position erreicht. Ein Manöver, das zwei Tage gedauert hat und das sich mehrere Hundert Schaulustige trotz teils miesen Wetters nicht entgehen lassen wollten. Schließlich wird nicht alle Tage ein 109 Meter langer und 900 Tonnen schwerer Stahlkoloss über die Weser gezogen. In Fuhlen, einem Ortsteil Hessisch-Oldendorfs, hatten die Bürger extra ein Fest für die neue Brücke organisiert - und zwar auf der alten Weserbrücke, die vorübergehend für den Verkehr gesperrt wurde.

Per Seilwinde ans andere Ufer

80 Meter Strecke hat die Brücke insgesamt zurückgelegt. Das Bauwerk wurde in den vergangenen Monaten am südlichen Weserufer zusammengebaut und ist nun von dort mithilfe von Seilwinden - sogenannten Litzenspannern - über den Fluss gezogen worden, wie Markus Brockmann von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr NDR.de erklärte. In der Weser wurden dafür zwei Hilfspfeiler mit Gleitlagern installiert, die die Brücke auf dem Weg zur anderen Uferseite abgestützt haben. Kommende Woche muss die Brücke nun nur noch abgesenkt werden.

Mitte 2018 soll der Verkehr fließen

Die "alte" Brücke ist mittlerweile 65 Jahre alt und muss in erster Linie wegen des Zustands der sogenannten Zufahrtsbrücken vor der eigentlichen Brücke ersetzt werden. Hier gibt es zahlreiche Risse im Beton - teilweise liegt der Stahl im Beton sogar schon frei. Laut Brockmann könnte der Stahl brechen, ohne dass es vorher Anzeichen gibt. Ab Mitte 2018 soll der Verkehr dann über die neue 109 Meter lange Brücke fließen. Hierzu müssen die Straßenanbindungen zirka 15 Meter flussaufwärts verlegt werden. Ab Herbst 2018, so die Planung, soll die alte Brücke abgerissen werden. Die Kosten für den Neubau liegen bei rund 13 Millionen Euro.

