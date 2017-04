Stand: 27.04.2017 06:49 Uhr

GdP kritisiert Deal nach Krawallen in Hameln

Ein möglicher Deal in einem Gerichtsprozess gegen sechs Mitglieder einer Großfamilie in Hannover stößt auf massive Kritik bei der Polizeigewerkschaft. Ein schärferes Gesetz bei Gewalt gegen Polizisten trete bald in Kraft, sagte Dietmar Schilff, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) NDR 1 Niedersachsen. Und wäre dieses Gesetz schon gültig, würde niemand in dem Verfahren mit einer Bewährungsstrafe davonkommen, so Schilff weiter.

Randale nach tödlichem Fenstersturz

In dem Fall geht es um schweren Landfriedensbruch und Körperverletzung. Vor etwa zwei Jahren hatten Mitglieder des Clans nach einem tödlichen Sturz eines Verwandten aus dem Fenster des Amtsgerichts Hameln randaliert - dabei wurden 24 Polizisten und sechs weitere Personen verletzt. Der Richter am Landgericht Hannover, an dem das Verfahren gegen die sechs Angeklagten verhandelt wird, will das Verfahren abkürzen: Er hat fünf der sechs Beschuldigten Bewährungsstrafen in Aussicht gestellt, falls sie gestehen. Vor Gericht stehen fünf Männer im Alter von 27 bis 46 Jahren sowie eine 50-jährige Frau.

Verfahrensende bereits im Mai?

Heute wollen die sechs Angeklagten mit den Geständnissen ihren Teil des Deals erfüllen. In diesem Fall könne die Beweisaufnahme abgekürzt werden, sagte ein Gerichtssprecher. Das bis Ende September angesetzte Verfahren könne dann bereits Mitte Mai beendet werden.

