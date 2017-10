Stand: 12.10.2017 08:28 Uhr

Fünf-Zentner-Blindgänger in Hannover entschärft

Die Fliegerbombe, die am Mittwoch in Hannover-Vahrenheide entdeckt wurde, ist entschärft. Kurz vor Mitternacht gelang es Sprengmeister Marcus Rausch, die britische Fünf-Zentner-Bombe unschädlich zu machen. Der Fund des Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg hatte in Hannover für einen Großeinsatz gesorgt: Über 700 Einsatzkräfte von Hilfsorganisationen, Polizei und Feuerwehr waren bis in die Nacht im Einsatz. Betroffen waren rund 10.000 Menschen, sie wurden in einem Radius von 1.000 Metern um den Fundort evakuiert. Gegen Mitternacht konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren.

Hannover: Britische Fliegerbombe entschärft 12.10.2017 09:00 Uhr Nach einem Bombenfund in Hannover-Vahrenheide mussten am Mittwoch etwa 10.000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Um Mitternacht wurde der fünf Zentner schwere Blindgänger entschärft.







Sammelstelle für Anwohner

Die Evakuierung startete planmäßig gegen 20 Uhr. Zahlreiche Straßen wurden abgesperrt. Busse transportierten Anwohner rund 620 Anwohner zu einer in der Herschelschule eingerichteten Sammelstelle. Gegen 23.30 Uhr war das Gebiet vollständig geräumt.

Auswirkungen auf Nahverkehr

Der Blindgänger war am Mittag bei Straßenbauarbeiten nahe der Kreuzung Ikarusallee/Alter Flughafen gefunden worden. Die Feuerwehr Hannover gab danach bekannt, dass der Sprengkörper noch am selben Tag entschärft werden müsse. Die Stadt Hannover veröffentlichte eine Karte sowie eine Liste der betroffenen Straßen und richtete ein Bürgertelefon ein. Auswirkungen hatte der Bombenfund auch auf den Nahverkehr: Die Stadtbahn-Linie 2 endete statt an der Haltestelle Alte Heide bereits beim Stopp Büttnerstraße. Die Buslinie 135 musste ihre Fahrtstrecke ebenfalls ändern, die betroffenen Haltestellen im gesperrten Bereich wurden umfahren.

Letzter Bombenfund im Mai

Hannover war damit zum wiederholten Mal in diesem Jahr Schauplatz einer Bombenräumung: Erst im Mai erlebte die Landeshauptstadt die größte Bombenräumung ihrer Geschichte. Rund 50.000 Menschen in drei Stadtteilen mussten ihre Häuser verlassen.

