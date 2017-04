Stand: 22.04.2017 17:13 Uhr

Frankreichs Präsident wird in der Nord/LB gewählt

Die Rechtspopulistin? Der Linksaußen? Der junge Kandidat der Mitte? Oder doch der Konservative, trotz seiner Skandale? Seit Monaten blickt Frankreich wie elektrisiert auf die Balken der neuesten Umfragen. Bis zuletzt trennten alle Kandidaten nur wenige Prozentpunkte. Am Sonntag endet nun zumindest die Ungewissheit, wer in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl einzieht. 47 Millionen Franzosen entscheiden dann über zwei Kandidaten für die Stichwahl ihres neuen Staatsoberhauptes, die am 7. Mai stattfindet. Und knapp zwei Prozent der Wahlberechtigten, etwa 1,3 Millionen, leben außerhalb des Hexagons. Allein in Hannover sind nach Angaben der französischen Botschaft knapp 1.800 Franzosen registriert, in ganz Niedersachsen sind es 8.500. Sie alle können morgen in Hannover in einem Wahllokal, das eigens in der Nord/LB eingerichtet wird, ihre Stimme abgeben.

Terror in Paris - aber keine Sorgen in Hannover

In Paris bestimmte in den letzten Stunden des Wahlkampfes erneut der Terror die Schlagzeilen. Dafür sorgte ein Anschlag auf den Champs-Élysées am Donnerstag, bei dem ein Polizist getötet und drei weitere Menschen - darunter eine Deutsche - verletzt wurden. In Hannover sind dennoch rund um das zentral gelegene Wahlbüro keine erhöhten Sicherheitsmaßnahmen geplant. "Wir haben das im Rahmen unserer normalen Streifentätigkeit im Blick", sagte eine Polizeisprecherin, die von einer "eher abstrakten Gefährdungslage" sprach. Die Sicherheitsmaßnahmen in Paris wurden dagegen dramatisch erhöht, mehr als 50.000 Polizisten sowie 7.000 Soldaten sichern die Wahl im ganzen Land ab. Es ist das erste Mal, dass eine Präsidentschaftswahl im Ausnahmezustand stattfindet - dieser war nach den Anschlägen vom November 2015 verhängt und seitdem immer wieder verlängert worden.

Videos 04:24 min ARD Studio Paris Weltbilder Korrespondentenalltag in Paris, kulinarische Ausflüge an die Dordogne oder unterwegs in den Problemvierteln von Marseille. Zum Berichtsgebiert gehören aber auch Guadeloupe oder Martinique. Video (04:24 min)

In Bückeburg ist ein Kandidat besonders populär

Auch in Bückeburg blickt man mit besonderem Interesse auf die erste Runde der Präsidentschaftswahl. Denn im Landkreis Schaumburg ist der Kandidat der konservativen "Républicains", François Fillon, bestens bekannt. "Ich drücke Herrn Fillon die Daumen", sagte etwa Bückeburgs Bürgermeister Reiner Brombach (SPD) der Nachrichtenagentur AFP. Auch wenn er als Sozialdemokrat im anderen politischen Lager zu Hause ist. Doch Fillon war als langjähriger Bürgermeister (1983 bis 2001) der nordwestfranzösischen Kleinstadt Sablé-sur-Sarthe wiederholt in der deutschen Partnerstadt Bückeburg zu Gast. Und ließ es sich auch nach seinem Aufstieg zum Premierminister unter Präsident Nicolas Sarkozy nicht nehmen, 2011 einen Besuch der Hannover Messe mit einem Abstecher ins gut 60 Kilometer weiter westlich gelegene Bückeburg zu verbinden, um alte Bekannte wiederzusehen.

Fillon? "Sehr gebildet, sehr sympathisch"

Fillon hatte im Wahlkampf einräumen müssen, seine Frau und zwei seiner Kinder ohne Gegenleistung auf Staatskosten beschäftigt zu haben. Doch nach anfänglich sinkenden Umfragewerten werden ihm trotz Affäre inzwischen wieder Chancen eingeräumt. Bürgermeister Brombach hat die Berichterstattung mit großem Interesse verfolgt. Er sei "etwas gespalten", räumt der 66-Jährige ein. Einerseits habe er Fillon als "ausgesprochen souveräne, sehr gebildete und sympathische Person kennengelernt", andererseits sei er "erstaunt, dass jemand von solcher Geistesstärke solche Fehler macht". Dass Fillon seine Ehefrau Penelope und zwei seiner Kinder mit staatlich finanzierten Posten versorgt haben soll, "das enttäuscht mich ein bisschen". Sein persönliches Verhältnis zu dem nur drei Jahre jüngeren Fillon gehe "schon etwas über das amtsmäßige Verständnis" hinaus, sagt Brombach.

Wahl hat in Übersee bereits begonnen

In den vergangenen Jahren sei der Kontakt zwar weniger geworden, eine "Grußadresse zu Weihnachten" gebe es aber weiterhin. Und als Fillon zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei gekürt wurde, habe er ihm einen Glückwunsch gesandt. Einen alternativen Wunschkandidaten hat Brombach nicht, falls Fillon es am Sonntag nicht in die Stichwahl schaffen sollte: "Solange es nicht Marine Le Pen ist, ist mir alles egal." Übrigens: Begonnen hat die Wahl bereits am Sonnabend - aufgrund der Zeitverschiebung sind die Bürger im südamerikanischen Französisch-Guyana, auf den französischen Karibikinseln sowie in Französisch-Polynesien im Pazifik schon dabei, ihre Stimmen abzugeben.

Weitere Informationen mit Audio Frankreich vor der Wahl 11.04.2017 20:30 Uhr NDR Info Der Ausgang der französischen Präsidentenwahl wird Einfluss auf Frankreichs Orientierung zu Europa haben. Rechtspopulistin Le Pen steht für ein Abwenden, Macron für Europa. (11.04.2017) mehr Wahlkampf der politischen Leichenfledderer 21.04.2017 17:08 Uhr NDR Info Welchen Effekt hat der jüngste Anschlag in Paris auf das Wahlergebnis in Frankreich? Und wie gehen die Kandidaten damit um? ARD-Korrespondent Marcel Wagner kommentiert. (21.04.2017) mehr mit Audio Ein gespaltenes Land 09.04.2017 19:00 Uhr NDR Kultur Wäre Europa am Ende, wenn Marine Le Pen französische Präsidentin würde? Ulrike Guérot unternimmt politisch-kulturelle Vermessungen vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich. (09.04.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.04.2017 | 20:00 Uhr