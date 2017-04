Stand: 11.04.2017 13:56 Uhr

Hannoversche Forscher wollen Arktis-Rätsel lösen von Tino Nowitzki

Bären, Robben und Eisberge so groß wie Häuser - was gibt es in der Arktis schon groß Neues zu entdecken? Doch tatsächlich streiten Wissenschaftler auf der ganzen Welt seit Langem über ein ungelöstes Rätsel: Wie eigentlich kommt der arktische Ozean - ein Loch im Muster der Erdplatten - dorthin? Um der Antwort näherzukommen, brechen Wissenschaftler der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover in einigen Wochen in die Kälte auf. Ihr Ziel ist der äußerste Zipfel des nordamerikanischen Kontinents. Dort, wo Kanada und Grönland nur wenige Eismeer-Kilometer voneinander entfernt liegen. Es ist die größte Expedition in der Geschichte der BGR. Und sie soll neben der Ozean-Antwort gleich noch ein paar Pluspunkte für Deutschland bringen - denn das Rennen um die Bodenschätze der Arktis ist eröffnet.

52 Forscher aus aller Herren Länder

Karsten Piepjohn könnte eigentlich ganz entspannt sein. Seit knapp 30 Jahren bricht der Geologe jeden Sommer in die Arktis auf: ein paar dicke Jacken und Werkzeuge einpacken, routinierte Vorsorge eben. Doch in diesem Sommer ist selbst der erfahrene BGR-Mann ein bisschen aufgeregt. Schuld sind die Dimensionen der Expedition: 52 Teilnehmer aus verschiedenen Ländern forschen unter der Federführung der BGR ab Juni auf Ellismere Island - eine Insel etwa halb so groß wie Deutschland im Norden Kanadas. Im Forschungs-Camp tummeln sich dann Wissenschaftler verschiedener Couleur: Geologen, Paläo-Biologen, Klimaforscher. Piepjohn und seine sieben BGR-Kollegen brechen am 1. Juli ins Camp auf. Ihr Ansatz: durch das Lesen von Gestein dem Rätsel des Arktis-Ozeans auf die Spur kommen.

Das riesige Loch in der Arktis 10.04.2017 16:00 Uhr Autor/in: Tino Nowitzki und Eric Klitzke Wissenschaftler der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover brechen im Juli in die Arktis auf. Sie wollen die Entstehung des Arktischen Ozeans erforschen.







Bisherige Methoden reichten nicht aus

"Wir glauben, dass das so am besten geht", sagt Piepjohn. Denn jahrelang waren Forscher hauptsächlich in Schiffen unterwegs: Sie beschallten den Boden des arktischen Ozeans, um mittels des zurückgeworfenen Echos eine Art Sonar-Querschnitt des Meeresgrundes zu bekommen. Aufschlussreich, klar. Aber ungenügend, wenn es darum geht herauszufinden, wie das arktische Meer überhaupt entstanden ist, findet Geologe Piepjohn: "So kann man nicht sehen, was es für Gestein dort unten gibt und wie alt es ist." Dass die Entstehung des arktischen Ozeans überhaupt so ein Mysterium ist, liege dabei an der jahrzehntelang mangelnden Forschung, so der Experte.

Arktis-Forschung extrem kostspielig

So gebe es weltweit vielleicht 500 anerkannte Experten zu dem Thema. "Ziemlich wenig bei einem Meer, das doppelt so groß ist wie Australien", sagt Piepjohn. Hinzu komme, dass Arktis-Unternehmungen immens teuer sind: Auch die BGR-Expedition unter dem Titel "CASE 19" kostet 1,3 Millionen Euro - Unmengen von Treibstoff und ein Tross aus Küchenpersonal und bewaffneten Guides als Eisbären-Schutz inklusive. Kosten wie diese sind schuld, dass es bisher mehr Theorien gibt als echte Erkenntnisse zur Herkunft des arktischen Ozeans. Und das, obwohl die Erdplatten und ihre Bewegung ansonsten recht gut erforscht sind. "Der arktische Ozean ist dagegen eine Art Loch in der Erdkruste und man weiß noch immer nicht, wie es sich gebildet hat", sagt Piepjohn.

Expedition ins ewige Eis





















War Grönland fahrerflüchtig?

Immerhin gibt es Indizien. Die haben Piepjohn und seine BGR-Kollegen auf den vergangen 18 "CASE"-Missionen in der Arktis gesammelt. So wissen sie recht genau, dass Grönland vor etwa 350 Millionen Jahren mit der heutigen Inselgruppe Spitzbergen vor Norwegen kollidierte. "Wir haben in beiden Gegenden die gleichen Sedimente gefunden", sagt der Gesteins-Experte. Ähnlich einem Verkehrsunfall mit Lackspuren konnten sie so nachvollziehen, wohin sich der fahrerflüchtige Erdteil verdrückt hat. Diese Arbeit hoffen die BGR-Forscher auf Ellismere Island fortzuführen. Dabei helfen ihnen auch die anderen Wissenschaftler im Camp: durch die Analyse von Fossilien im Arktis-Gestein beispielsweise. Piepjohn: "Wir wissen jetzt schon, dass es vor Millionen Jahren in der Arktis 12, 13 Grad wärmer war." Sogar Krokodile und Affen hätten dort gelebt - und das obwohl die Gegend vermutlich schon genauso weit im Norden lag.

Den Erdöl-Konzernen ein Schnippchen schlagen

Ein fertiges Arktis-Bild gibt es freilich noch nicht. Durch die gemeinsame Forschung soll sich aber nach und nach ein Puzzle zur Entstehung und Geschichte dieses Erdteils und des dazugehörigen Ozeans zusammensetzen. "Vielleicht entdecken wir am Ende sogar eine neue Erdplatte", so Piepjohn. Nicht alle Nationen sind dabei jedoch auf Zusammenarbeit bedacht, wie der Geologe lernen musste: "Vor allem die Chinesen und Koreaner halten sich bei ihrer Arbeit eher bedeckt." Fakt ist, dass die Arktis in Zeiten, in denen Rohstoffe und fossile Brennstoffe knapp werden, schon länger im Fokus von Staaten und großen Konzernen ist. Auch das sei ein Teil der BGR-Mission, meint Piepjohn: Große Erdöl-Konzerne gäben ein Vermögen aus, um Lagerstätten in der Arktis zu erforschen. Wissen, das meist geheim bleibt. "Wir können durch unsere Forschung eigene Daten für die Bundesregierung sammeln", sagt der BGR-Mann.

Deutschland als Vorbild für Arktis-Schutz?

In der "CASE 19"-Mission seien die Mittel dafür aber begrenzt. Immerhin könnten die Geologen durch ihre Forschung möglicherweise abschätzen, ob das Gestein Erdöl beinhalten könnte und ob aktuelle Schätzungen, denen zufolge ein Viertel der unentdeckten Lagerstätten der Welt in der Arktis schlummern, stimmen könnten - obwohl Piepjohn das bezweifelt. Zudem könnte die Forschungsmission unter deutscher Federführung ein künftiges Faustpfand sein, glaubt der Wissenschaftler: "Die Kanadier bauen wieder Bodenschätze wie Silber in der Arktis ab." Wenn ein Land wie Deutschland, ohne Arktis-Schürfrechte, solche Bodenschätze haben möchte, könnte geologische Forschung ein gutes Argument sein. Zwar sei er als Wissenschaftler generell nicht begeistert über den Rohstoff-Abbau in der Arktis. Aber Forschungen wie im Rahmen von "CASE 19" könnten ein positives Signal senden: "Wir könnten abbauende Staaten zumindest dazu bewegen, den Abbau umweltfreundlich zu gestalten."

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 11.02.2017 | 10:00 Uhr