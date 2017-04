Stand: 06.04.2017 07:23 Uhr

Flugzeugabsturz: Zwei Menschen tot, Ursache unklar

Nach dem Absturz eines Ultraleichtflugzeuges am Mittwochabend in der Wedemark (Region Hannover) bei dem zwei Menschen starben, wollen die Ermittler heute ihre Untersuchung zur Absturzursache fortsetzen. "Es gibt zur Stunde keine neuen Erkenntnisse", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen. Neben der Polizei soll die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig die Ermittlungen übernehmen. Warum das Flugzeug in die Leitung geflogen war, konnte bisher nicht geklärt werden.

Leichtflieger gerät in Hochspannungsleitung 05.04.2017 21:00 Uhr Am Mittwochabend ist in der Wedemark (Region Hannover) ein Kleinflugzeug in eine Hochspannungsleitung geraten und abgestürzt. Die beiden Insassen kamen dabei ums Leben.







3,75 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Feuerwehr kann nur noch Leichen bergen

Nach Feuerwehrangaben war der Flieger zwischen zwei Masten in eine Hochspannungsleitung geflogen. "Zeugen haben einen Knall bemerkt beim Spazierengehen", sagte Polizeisprecher Philipp Hasse. Anschließend sahen sie das brennende Flugzeug abstürzen und alarmierten die Rettungskräfte. Die konnten jedoch nicht mehr viel tun. Sie löschten das brennende Flugzeug und stießen im Inneren auf die beiden Leichen, hieß es von der Feuerwehr. Unklar ist nach Polizeiangaben noch, wer die beiden Toten sind. Auch wo das Flugzeug gestartet ist, sei noch nicht bekannt.

Weitere Informationen Übersicht: Flugzeugabstürze in Niedersachsen Zahlreiche Kleinflugzeuge sind in den vergangenen Jahren über Niedersachsen abgestürzt. Häufig endet der Absturz tödlich. Eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.04.2017 | 20:00 Uhr