Stand: 25.03.2017 16:38 Uhr

Flughafen Hannover: Polizei findet Munition

Die Bundespolizei hat am Flughafen Hannover am Freitag im Handgepäck eines 44-Jährigen scharfe Munition entdeckt. Das teilten die Beamten mit. Demnach wollte der aus Griechenland stammende Mann von Hannover nach Frankfurt am Main fliegen, als die Sicherheitskräfte ein Pistolenmagazin mit sieben Neun-Millimeter-Patronen bei ihm entdeckten.

Reisender darf Weiterreise antreten

Die Polizei beschlagnahmte das Magazin und erstattete gegen den Reisenden Anzeige. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro zahlen. Zwar habe der Mann anschließend seine Weiterreise antreten dürfen, seinen Flug habe er jedoch verpasst, hieß es in einer Mitteilung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.03.2017 | 15:00 Uhr