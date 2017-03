Stand: 01.03.2017 19:52 Uhr

Flüchtlingsunterkunft in Garbsen angezündet

In Garbsen in der Region Hannover ist in der Nacht zum Mittwoch in einem als Flüchtlingsunterkunft genutzten Einfamilienhaus ein Feuer gelegt worden. Die letzten vier Bewohner waren am Vortag ausgezogen, sodass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell ersticken.

Brandstiftung in Garbsener Flüchtlingsunterkunft Niedersachsen 18.00 Uhr - 01.03.2017 18:00 Uhr Autor/in: Georg Poetzsch Dienstagnacht ist es in Garbsen in einem zuletzt als Flüchtlingsunterkunft genutztem Wohnhaus zu einem Brand gekommen. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.







Polizei: Keine Hinweise auf fremdenfeindliches Motiv

Das Feuer war gegen Mitternacht in der Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stellten später zwei leere Kanister sicher - sie geht von Brandstiftung aus. Die Rückstände in den Behältern sollen in den kommenden Tagen untersucht werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv gab es nach Polizeiangaben zunächst nicht.

