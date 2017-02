Stand: 23.02.2017 12:27 Uhr

Feuerteufel: Hannovers Kleingärtner in Not von Katrin Kampling

Elf Brände in elf Wochen - das ist die bisherige Bilanz einer Brandserie in den Kleingarten-Kolonien in Hannovers Westen. Insgesamt sind acht Gartenlauben komplett zerstört. Auch die der 85 Jahre alten Waltraut Wiese. Seit 1953 pachtet sie ihren Kleingarten in der Kolonie "Nötelshöhe", 1954 baut sie ihre Gartenlaube mit Trümmersteinen aus der Stadt, gemeinsam mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann. Am 6. Februar 2017 steht die Laube in Flammen. Ihr kleines Paradies: zerstört. Die "Laubenpieper" Hannovers sind im Aufruhr. Sie fragen sich: Wer ist als nächstes dran?

Tausende Euro Schaden

Zunächst dachten sich weder Kleingärtner noch Polizei etwas bei den Feuern. "Es brennt im Winter regelmäßig", sagt Reinhard Martinsen, der stellvertretende Vorsitzende des Bezirksverbands der Kleingärtner in Hannover. Regelmäßig - das heißt meist: kleinere Feuer in Lauben, in denen der Pächter zum Beispiel unvorsichtig war im Umgang mit Kerzen oder Kohleofen. Aber als Mitte Januar schon wieder zwei Gartenhäuser in Flammen standen, nur einige hundert Meter von den vorherigen Bränden entfernt, sei allen klar gewesen: Das sind mehr als nur die üblichen Feuer. Die Polizei bestätigt: Es handelt sich um vorsätzliche Brandstiftung.

Mittlerweile liegt der Schaden für die Kleingärtner bei über 87.000 Euro, so die Polizei. Die "Laubenpieper" fühlen sich ausgeliefert. Sie machen Kontrollgänge in ihren Kolonien, jeden Tag. "Man geht mit einem ganz anderen Gefühl zum Garten", erzählt Regina Rau, Vorsitzende des Kleingärtnervereins "An der Saline" in Hannover-Davenstedt. "Man hat ein mulmiges Gefühl im Bauch, weil man nicht weiß, ob etwas passiert ist." Als Vorsitzende fühlt sie sich ganz besonders in der Verantwortung, sorgt sich auch um die Gärten der anderen Pächter.

Polizei ermittelt "in alle Richtungen"

Einen Tatverdächtigen hat die Polizei bislang nicht. Sie ermittelt "in alle Richtungen", wie ein Sprecher dem NDR sagte. Auch die Zeugen-Hotline habe keinen hilfreichen Tipp ergeben: Es sei bislang kein einziger Zeugenanruf eingegangen. Die Kleingärtner sind frustriert. Der Bezirksverband hat nun sogar eine Belohnung von bis zu 3.000 Euro ausgeschrieben, um den oder die Brandstifter zu fassen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 - 5555 zu melden.

Richtig versichern

Den Laubenpiepern bleiben nur regelmäßige Kontrollgänge, bis der Brandstifter gefasst ist - und eine gute Versicherung, falls es sie doch trifft. Denn brennt die Gartenlaube ab, bedeutet das einen hohen finanziellen Schaden. Jeder Kleingärtner ist verpflichtet, seine Gartenlaube innerhalb von zwei Jahren wieder aufzubauen. Der Neubau einer Steinlaube kostet etwa 15.000 Euro.

Kleingarten-Versicherung Was deckt die Grundversicherung ab?

Die in Hannover übliche Grundversicherung schützt die Laube gegen Feuerschäden mit bis zu 5.000 Euro, die Ausstattung des Häuschens mit bis zu 1.200 Euro. Davon muss auch die Entsorgung der Laube bezahlt werden.



Entspricht das den tatsächlichen Kosten?

Nein. Fast alle Lauben sind heute mehr wert als die Deckungssumme der Grundversicherung. Viele Gartenlauben haben außerdem Asbest verbaut, dessen Entsorgung allein mehrere Tausend Euro kostet.



Was kann ich tun?

Die Kleingartenvereine raten zu einer Zusatzversicherung. Diese kostet, je nach Deckungshöhe, zwischen 60 und 100 Euro zusätzlich im Jahr. 6.000 der rund 20.000 Kleingärtner Hannovers haben diese Versicherung nicht.



Freude am Gärtnern nicht verderben lassen

Trotz all der Sorgen wollen sich die "Laubenpieper" den Spaß am Gärtnern nicht nehmen lassen. Bald ist schließlich wieder Frühling. "Sobald die Knospen sprießen, sind wir glücklich", sagt Regina Rau und strahlt. "Wenn wir in der Erde wühlen können, dreckige Fingernägel haben - das ist unsere Welt."

