Stand: 17.03.2017 13:44 Uhr

Feuer selbst gelegt? Kneipenbesitzer in U-Haft

Nach dem Brand in einer Kneipe in Hannover-Misburg sitzt der Besitzer in U-Haft. Er steht unter Verdacht, das Feuer in der Nacht zu Mittwoch selbst gelegt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen nach eigenen Angaben schwere Brandstiftung und das Vortäuschen einer Straftat vor. Dabei hatte der Mann zunächst angegeben, dass er von drei Männern überfallen worden sei. Sie hätten ihn mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Als der Besitzer sich weigerte, das Geld herauszugeben, hätten sie ihn gefesselt. Kurz darauf habe er Qualm bemerkt.

Kneipenbesitzer erleidet Rauchgasvergiftung

Videos 02:17 min Kneipenbrand: Polizei ermittelt auch gegen Besitzer 15.03.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Bei einem Kneipenbrand in Hannover-Misburg haben drei Männer einen gefesselten Wirt aus seiner Gaststätte befreit. Doch wie es zu dem Feuer kam, ist mysteriös. Video (02:17 min)

An der Darstellung des Mannes hatte die Polizei bereits am Tag nach der Tat Zweifel gehegt. Details teilte sie dazu jedoch zunächst nicht mit. Klar ist jedoch, dass drei Männer, die nach Feuerwehrangaben in einer benachbarten Shisha-Bar zu Gast waren, das Feuer bemerkten. Aus dem Innern des Gebäudes drangen Hilferufe zu ihnen. Sie traten eine Tür ein und fanden den Kneipenbesitzer an den Beinen gefesselt vor. Er kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Kneipe komplett zerstört

Den Brand hatten die Feuerwehrleute schnell löschen können. In den über der Kneipe liegenden Wohnungen fanden die Rettungskräfte keine Menschen. Durch das Feuer wurde die Kneipe komplett zerstört.

