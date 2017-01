Stand: 28.01.2017 12:45 Uhr

Experten loben Strafe für Mitwisser von Safia S.

Die Jugendliche Safia S. muss für die Messerattacke auf einen Polizisten in Hannover sechs Jahre ins Gefängnis, ihr Mitwisser Mohamad Hassan K. für zweieinhalb Jahre. Der 20-Jährige hat laut Oberlandesgericht Celle gewusst, dass S. den Islamischen Staat (IS) unterstützen wollte und ihre Planungen ernst genommen. Extremismus- und Islamismus-Experten loben das Urteil. Es sende ein wichtiges Signal an Freunde und Verwandte von potenziellen Tätern. Die Radikalen selbst ließen sich davon nicht beirren.

IS-Attacke: Sechs Jahre Haft für Safia S. Hallo Niedersachsen - 26.01.2017 19:30 Uhr Für eine Terrorattacke im Namen des IS ist die 16-jährige Safia S. zu sechs Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Sie hatte in Hannover einen Polizisten niedergestochen.







Angehörige wissen oft nicht, dass sie sich strafbar machen

"Mitwisser von Verbrechen wissen häufig nicht, dass dafür eine Strafe erfolgt", sagte der Geschäftsführer des bundesweiten Violence Prevention Network, Thomas Mücke. Verwandte und Freunde von potenziellen Tätern könnten demnach anders mit Informationen umgehen, wenn sie von den Strafen wüssten, sagte der Experte, der seit 26 Jahren mit rechtsextremistisch und islamistisch gefährdeten Jugendlichen arbeitet. Auch Islamwissenschaftler Michael Kiefer von der Universität Osnabrück sagt über das Urteil: "Es ist ein deutliches Signal an Mitwisser, das zeigt: 'Wir als Gesellschaft akzeptieren so etwas nicht'."

Islamisten sehen Verurteilung eher als Bestätigung

Mit einem abschreckenden Effekt auf die Islamisten-Szene selbst rechnet Pädagoge und Politikwissenschaftler Mücke allerdings nicht. "Diese Menschen leben in anderen Dimensionen." Sie seien bereit, für ihre Ideologie zu sterben. Die Ideologie lebe davon, dass sie weltweit verfolgt wird. Verurteilungen dienten also eher Propagandazwecken. Das gilt offenbar allgemein für öffentliche Aufmerksamkeit: Auch wenn die Polizei die Radikalen aufsuche, werteten diese das eher "als Ritterschlag", sagt Christian Hantel. Er leitet in Hannover eine Beratungsstelle zur Prävention neosalafistischer Radikalisierung. Die Mitglieder der Szene hielten sich immer für Opfer.

K. ist mutmaßlich selbst ein Radikaler

Mohammend Hassan K. ist mutmaßlich mehr als ein Mitwisser. Der Deutsch-Syrer soll laut Bundesanwaltschaft in die Terrorpläne verwickelt gewesen sein, die im November 2015 zur Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover geführt hatten. Die Ermittlungen in diesem Fall laufen noch.

