Erst Sommer - dann Hagel, Eis und Gewitter

Der Sonnabend war richtig schön und frühlingshaft, fast ein erster Sommertag. Bis zum Nachmittag, dann kippte das Wetter in einigen Regionen Niedersachsens. Etwa in Beckedorf im Landkreis Celle: Hier hagelte und regnete es in den Abendstunden so stark, dass die Straße nach Hermannsburg wegen Überschwemmungen gesperrt werden musste. Bis zu 15 Zentimeter hoch war die Hagelschicht nach Angaben der Polizei in Celle. Die Körner hätten einen Durchmesser von bis zu 1,5 Zentimetern gehabt.

Polizei und Feuerwehr zwei Stunden im Einsatz

Ein paar Kilometer weiter südlich machte den Einsatzkräften vor allem der starke Regen zu schaffen. In Wunstorf (Region Hannover) ging, wie so oft bei Regen, im Kreuzungsbereich der Kolenfelder Straße und der Hochstraße nichts mehr, sagte eine Polizeisprecherin NDR.de. Fast zwei Stunden waren Feuerwehr und Polizei dort im Einsatz, um das Wasser abzupumpen und den Verkehr umzuleiten.

Nummernschilder vom Wasser abgerissen

Einige Autofahrer verloren durch die Wucht des Wassers sogar ihre amtlichen Kennzeichen. Doch die Beamten waren fleißig und sammelten alles ein. "Die Schilder können heute bei uns abgeholt werden", so die Sprecherin weiter. Auch gleich um die Ecke, in Steinhude, war es richtig nass. Die Bleichenstraße war geflutet, die Autos standen bis zur Achse im Wasser.

