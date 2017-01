Stand: 28.01.2017 12:12 Uhr

Erst Oscar, dann Party für Lehrtes Feuerwehr

Heute Abend wird gefeiert in Lehrte, soviel ist sicher: Die Freiwillige Feuerwehr ist gestern Abend mit dem sogenannten Oscar der Feuerwehrbranche ausgezeichnet worden. Da aber zur Gala in Ulm (Baden-Württemberg) nicht alle Mitglieder, Freunde und Verwandten anreisen konnten, wird die Party heute Abend nachgeholt. Marc Wilhelms, Vorsitzender der Lehrter Brandbekämpfer, ist derzeit mit einigen Kollegen auf der Rückreise in die Heimat. Er erinnert sich an den 12. April 2016 - an den Einsatz, für die seine Wehr nun ausgezeichnet wurde. Es war ein schweres Lastwagenunglück am Autobahnkreuz Hannover-Ost, mehrere Trucks waren beteiligt. "Wir waren etwa mit 40 Einsatzkräften vor Ort", sagte Wilhelms NDR.de. Einer der Fahrer, schwerverletzt, musste aus der Kabine seines Lastwagens befreit werden. Die Lehrter retteten ihm das Leben.

"Teamarbeit in Perfektion"

"Dieser Tag ist nur symbolisch ausgewählt worden", so Wilhelms weiter. Die Feuerwehr sei auch für die Masse an Einsätzen auf der A 2 geehrt worden. Hunderte Wehren aus dem ganzen Bundesgebiet haben sich für die Auszeichnung beworben, zehn wurden dann nach Ulm eingeladen. "Teamarbeit in Perfektion": Mit diesen Worten lobte die Fachjury, bestehend unter anderem aus Vertretern des deutschen Feuerwehrverbandes, die Arbeit der Lehrter Kollegen. Vor rund 700 Feuerwehrleuten aus aller Welt nahmen die Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Lehrte den Conrad Dietrich Magirus Award im Kongresszentrum in Ulm entgegen. Auf den Plätzen landeten zwei Feuerwehren aus Bayern - als Auszeichnung für ihre Einsätze beim schweren Zugunglück von Bad Aibling sowie bei der Flutkatastrophe an der deutsch-österreichischen Grenze.

Ein Preis nach Italien

Den Preis für das "Internationale Feuerwehrteam" musste nach Überzeugung der Fachjury und der meisten Teilnehmer einer Online-Abstimmung diesmal einfach nach Italien gehen: Geehrt wurden Feuerwehren, die an den Rettungseinsätzen bei den Erdbebenkatastrophen in Mittelitalien beteiligt waren.

Der Magirus-Preis ist vor vier Jahren eingeführt und nun zum fünften Mal verliehen worden. In Ulm hatte Conrad Dietrich Magirus im Jahr 1853 die Initiative zur Gründung des Deutschen Feuerwehrverbandes ergriffen. Er gründete eine Firma, die Fahrzeuge und Geräte für den Brand- und Katastrophenschutz herstellt.

