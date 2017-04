Stand: 08.04.2017 13:32 Uhr

Erneuter Protest gegen Zoo Hannover

Ungefähr 100 Menschen haben am Sonnabend gegen die Elefantenhaltung im Zoo Hannover protestiert. Zu dem Protest in der Nähe des Zoos hatte die Tierschutz-Organisation PETA aufgerufen. Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich. PETA will nach eigenen Angaben ein Ende der Elefantenhaltung im Zoo Hannover erreichen. Die Tiere würden seit Jahren misshandelt, sagte PETA-Aktivist Peter Höffken. Entsprechende von PETA heimlich aufgenommene Videoaufnahmen hatte das ARD-Magazin "Report Mainz" kürzlich ausgestrahlt. Bereits am Freitag hatten etwa 30 Aktivisten von Animal Rights Watch eine Mahnwache vor dem Eingang des Zoos abgehalten.

Zoo wehrt sich gegen Vorwürfe

Der Zoo Hannover weist die Vorwürfe zurück. Die gezeigten Video-Sequenzen seien zum Teil mehrere Jahre alt und möglicherweise aus dem Zusammenhang gerissen worden. Nach Medienberichten hatten Amtstierärzte der Region Hannover zuletzt keine Auffälligkeiten bei den Elefanten festgestellt.

Drohungen gegen Mitarbeiter des Zoos

Die Veröffentlichung der Videos hatte hohe Wellen geschlagen, unter anderem auf Facebook. Einige Kommentare enthielten Beleidigungen und Bedrohungen von Zoo-Mitarbeitern. Auch an der Telefon-Hotline gab es wüste Beschimpfungen. Der Zoo hat seine Sicherheitsmaßnahmen rund um das Gelände verstärkt und die Polizei fährt in der Umgebung verstärkt Streife, nachdem Pfleger und der Direktor sogar mit dem Tod bedroht wurden. Die Beamten stünden in engem Austausch mit dem Zoo, sagte ein Polizeisprecher.

