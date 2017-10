Stand: 09.10.2017 12:45 Uhr

Ermittlungen gegen Ex-SS-Mann aus Nordstemmen

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat Ermittlungen gegen einen ehemaligen SS-Soldaten aus Nordstemmen (Landkreis Hildesheim) aufgenommen. Ihm wird laut Bernd Kolkmeier, Sprecher der Anklagebehörde, Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Der Mann, der heute Mitte 90 ist, soll 1944 an einem Massaker in Nordfrankreich beteiligt gewesen sein. Dabei wurden mehr als 80 Frauen, Männer und Kinder in Villeneuve d'Ascq, einem Vorort von Lille, erschossen. Der Beschuldigte war damals Unteroffizier in der 12. SS-Panzerdivision "Hitlerjugend", die ihre Soldaten vor Kriegsende aus der Nazi-Jugendorganisation rekrutierte. Die "Hildesheimer Allgemeine Zeitung" hatte zunächst über den Fall berichtet. Sollte es zur Anklage kommen, wäre das Landgericht Hildesheim zuständig.

Verurteilter SS-Mann Gröning noch nicht in Haft

Oberstaatsanwalt Jens Lehmann führt die Ermittlungen gegen den Mann aus Nordstemmen. Lehmann hatte schon den Ex-SS-Mann Oskar Gröning angeklagt. Dieser war im Juli 2015 vom Landgericht Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 300.000 Fällen im Vernichtungslager Auschwitz zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Vor Gericht hatte Gröning zugegeben, Geld aus dem Gepäck der Verschleppten gezählt und weitergeleitet zu haben. Das Urteil ist rechtskräftig. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Hannover hatte jüngst einen Antrag auf Strafaufschub für den früheren SS-Mann abgelehnt. Gröning sei trotz seines Alters und seines Gesundheitszustands haftfähig. Voraussetzung ist laut Behörde, dass er medizinisch und pflegerisch entsprechend versorgt wird. Ob und wann Gröning nun tatsächlich hinter Gitter muss, darüber entscheidet das Landgericht Lüneburg. Dort liege der Fall noch in der Beschwerdeinstanz, so ein Sprecher gegenüber NDR.de.

