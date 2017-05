Stand: 02.05.2017 18:21 Uhr

Erfundene Entführung: 18-Jährige verurteilt

Im Prozess um eine angebliche Entführung hat das Amtsgericht Celle am Dienstag eine junge Frau wegen Vortäuschens einer Straftat verurteilt. Die polizeibekannte 18-Jährige war im vergangenen November gefesselt an einer Landstraße aufgefunden worden. Sie hatte bei der Polizei einen Notruf abgesetzt, später aber eingeräumt, dass sie nicht wirklich entführt worden war. Außerdem musste sich die junge Frau wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht verantworten.

Urteil ist "Vorstufe zur Jugendstrafe"

Ein konkretes Strafmaß legte das Gericht nicht fest. Im Jugendstrafrecht sei das möglich, erklärte ein Gerichtssprecher. Die junge Frau werde jetzt pädagogisch und sozialpychiatrisch betreut. Das Urteil sei als Vorstufe zur Jugendstrafe zu verstehen. Werde die 18-Jährige erneut straffällig, drohten weitergehende Konsequenzen.

Bekannt wegen weiterer Taten

In ihrem Heimatort Hambühren stand die 18-Jährige seit längerer Zeit im Fokus von Polizei und Anwohnern. Sie soll für eine Serie von rund 150 Bränden und Sachbeschädigungen verantwortlich sein. Teilweise wurde die 18-Jährige dafür bereits verurteilt. Im Dezember vergangenen Jahres sprach das Amtsgericht Celle sie in elf Fällen schuldig. Angeklagt war sie unter anderem des Diebstahls von Kennzeichen und Sachbeschädigung. In Hambühren waren wegen der Taten der Jugendlichen sogar Bürger nachts auf Streife gegangen.

