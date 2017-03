Stand: 12.03.2017 16:17 Uhr

Ein Bild von einem Mann - die besten Sportfotos

Der Triumphzug von Usain Bolt bei den Olympischen Spielen in Rio, der Rücktritt von Bastian Schweinsteiger aus der Nationalelf oder auch der überraschende EM-Sieg von Portugals Fußballern: Die besten Sportfotos des Jahres lassen die wichtigsten Ereignisse noch einmal Revue passieren. Bei der 47. Auflage des Wettbewerbs, den das "Kicker Sportmagazin" in Kooperation mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten ausrichtet, hatte die Jury die Wahl zwischen insgesamt 409 Motiven. Die prämierten Bilder aus fünf verschiedenen Kategorien sind vom 13. bis zum 31. März im Foyer der VGH Versicherungen in Hannover zu sehen.

Das sind die besten Sportfotos des Jahres 2016



























Junger Fotograf räumt ab

Großer Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs ist der erst 20-jährige Sebastian Wells. Dem freien Fotografen aus Berlin gelang mit einer Aufnahme von Sprint-Olympiasieger Usain Bolt das Sportfoto des Jahres. Außerdem entschied Wells auch noch die Kategorien "Sport allgemein: Feature/Impressionen/Emotionen" und "Portfolio/Sportreportage" für sich.

Ein Bild von einem Mann - die besten Sportfotos In Hannover werden bis zum 31. März die besten Sportfotos des Jahres 2016 gezeigt. Das beste Bild gelang einem 20-jährigen Fotografen mit einem Bild von Sprintstar Usain Bolt. Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 17 Uhr In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.02.2017 | 17:00 Uhr