Ehemann getötet? Anklage fordert lange Haft

Im Prozess gegen eine 21-jährige Frau, die in Algermissen (Landkreis Hildesheim) ihren Ehemann getötet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag elf Jahre Haft wegen Totschlags gefordert. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch für die Angeklagte: Die Beweise reichten nicht aus, so die Begründung. Seit Anfang des Jahres muss sich die 21-Jährige vor dem Landgericht Hildesheim verantworten.

Vorwurf: Mann getötet, dann mit dem Freund auf Urlaubsreise

Der Leichnam des 63-jährigen Opfers war im Sommer auf dem Sofa in einem Wohncontainer in Algermissen gefunden worden. Der Mann hatte mehrere Einschusslöcher in der Brust. Schnell geriet seine gut 40 Jahre jüngere Ehefrau ins Visier der Ermittler. Nach einem Streit soll sie ihren Mann erschossen haben, als dieser schlief. Anschließend, so der Vorwurf der Anklage, sei die Frau mit ihrem Geliebten in den Urlaub gefahren. Nach ihrer Rückkehr war sie festgenommen worden.

Nebenkläger will lebenslange Haft für Angeklagte

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft der Frau Mord vorgeworfen. Es ließ sich im Laufe des Prozesses aber nicht beweisen, dass die Frau ihren Mann etwa aus Habgier oder Heimtücke umgebracht hat, wie ein Gerichtssprecher erklärte. Der Nebenkläger - der Sohn des Getöteten - sieht das anders: Seiner Meinung nach lässt sich auch ein Mord beweisen. Die Nebenklage will eine lebenslange Freiheitsstrafe für die 21-Jährige.

Die Angeklagte sprach im Prozess über ihre persönliche Lebensgeschichte. Sie gab unter anderem an, dass sie in schwierigen familiären Verhältnissen aufgewachsen sei. Zur Tat selbst äußerte sie sich nicht. Das Urteil soll am 24. März fallen.

