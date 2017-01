Stand: 18.01.2017 12:10 Uhr

Ehemann getötet? 21-Jährige schweigt vor Gericht

Eine 21 Jahre alte Frau muss sich seit heute vor dem Landgericht Hildesheim verantworten, weil sie ihren 63 Jahre alten Ehemann umgebracht haben soll. Die Anklage wirft der jungen Frau heimtückischen Mord vor. Ende Juli vergangenen Jahres soll sie mit einer Kleinkaliberwaffe acht Schüsse auf ihren schlafenden Mann abgefeuert haben. Die 21-Jährige soll am Tag nach der Tat mit ihrem Liebhaber in den Urlaub gereist sein. Vor Gericht schwieg sie zu den Vorwürfen, gab aber einen Einblick in ihr Leben vor der Tat.

Für Autos und Waffen interessiert

Die 21-Jährige wurde in Augsburg geboren, bekam bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in Bayern aber Depressionen, wie sie sagte. Sie habe sich in den Unterarm geritzt. In der achten Klasse sei sie zu ihrer Tante nach Hannover gezogen, wo sie bis zur elften Klasse das Gymnasium besucht habe. Danach habe sie eine Ausbildung zur Mechatronikerin begonnen. Zusammen mit einem damaligen Freund habe sie ihre Leidenschaft für Autos und die Tuning-Szene entdeckt. Gemeinsam hätten sie auch den Umgang mit Waffen wie Luftgewehren und Wurfsternen geübt.

Hochzeit neun Monate vor der Tat

Laut Staatsanwaltschaft heiratete der 63-Jährige die Frau neun Monate vor seinem gewaltsamen Tod und setzte sie als Alleinerbin in seinem Testament ein. Unter anderem soll er zwei Grundstücke besessen haben. Im Falle einer Trennung habe die 21-Jährige um ihre wirtschaftliche Existenz gefürchtet. Bei dem 63-Jährigen habe sie sich "wie im goldenen Käfig" gefühlt, so die Staatsanwaltschaft, er zufolge der Tat ein Streit zwischen den Eheleuten vorausgegangen war. Dabei soll es um den geplanten Urlaub der Frau gegangen sein, den sie angeblich mit Freundinnen verbringen wollte. Der Mann hat laut Anklage vermutet, dass seine Frau eine Affäre hat.

Sohn tritt als Nebenkläger auf

Ein Bekannter fand den Toten Ende Juli in der Wohnung des Paares, einem umgebauten Überseecontainer in Algermissen (Landkreis Hildesheim). Die zunächst als Zeugin gesuchte Frau meldete sich nach ihrem Urlaub bei der Polizei. Dort zeigte sie sich überrascht vom Tod ihres Ehemanns. Im Laufe der Vernehmungen habe sie dann zugegeben, sich bei einem Bekannten nach scharfen Waffen erkundigt zu haben. Allerdings habe sie damit nur ihrem Ehemann imponieren wollen. Am 9. August erließ das Amtsgericht Hildesheim Haftbefehl gegen die 21-Jährige. Im Oktober erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Für den Prozess sind insgesamt 15 Verhandlungstage angesetzt. Der Sohn des Toten tritt als Nebenkläger auf.

Weitere Informationen 21-Jährige wegen Mordes an Ehemann angeklagt Sie soll ihren Mann in Algermissen erschossen haben und dann mit ihrem Freund verreist sein: Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat die 21-jährige Witwe wegen Mordes angeklagt. (13.10.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.01.2017 | 14:30 Uhr